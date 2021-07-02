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Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi Kartal Tibet’ten üzücü haber geldi. 200’e yakın filmde yer alan usta oyuncu Kartal Tibet 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

02 Temmuz 2021 Cuma 12:57
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 200’ye yakın filmde hem rol alıp hem de yönetmenlik yapan Kartal Tibet Tarkan filmindeki performansıyla akıllara kazınmıştı.

Usta oyuncunun ölüm haberini Civan Canova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Canova paylaşımında usta oyuncunun cenazesinin yüksek ihtimalle 3 Temmuz tarihinde gerçekleşeceğini söyledi.

Kartal Tibet kimdir?

1938 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelen Kartal Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra 1961 yılında Ankara’daki ilk özel tiyatro olan Meydan Sahnesi’ni kurmuştur.

Akıllarda Tarkan filmindeki karakteriyle yer edinen Kartal Tibet, Karaoğlan, Çalıkuşu, Boş Çerçeve gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında rol almıştır. Oyunculuğun ardından Tosun Paşa filmiyle ilk kez yönetmenlik deneyimi yaşayan Kartal Tibet ardından 56 filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Kartal Tibet yönetmenliğini yaptığı filmlerin yarısında Kemal Sunal’a yer vermiştir.

Yeşilçam’da 200’e yakın filminde yer alan Kartal Tibet, kariyerinde çok sayıda ödül almıştır. Kartal Tibet son olarak Dünya’yı Kurtaran Adamın Oğlu ve Amerikalılar Karadeniz’de filmlerinde yönetmenlik yapmıştır.


Son Güncelleme: 02.07.2021 12:57
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Anahtar Kelimeler:
Kartal TibetTarkanYeşilçam
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