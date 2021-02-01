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Yeşil pasaport kimler alabilir? Yeşil pasaport için başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar

Birçok insan iş sebebiyle ya da gezmek amacıyla yurt dışına seyahat etmektedir. Yurt dışı seyahatleri için pasaport gereklidir. Pasaportların türleri mevcuttur. Yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaportu kimlerin alabileceği ve başvururken gerekli evraklar merak edilmektedir.

01 Şubat 2021 Pazartesi 16:18
Yeşil pasaport kimler alabilir? Yeşil pasaport için başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar
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Yeşil pasaport almak için gereken şartlar ve başvuru işlemleri merak edilmektedir. Gereken evraklar detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Yeşil pasaport, önemi dolayısıyla detaylı olarak incelenir. Özel pasaport sahibi olmak için gereken şartlardan biri memur olunmasıdır.

Yeşil pasaport almak için gereken şartlar

  • 1.,2. ve 3. Düzey kıdemli memur olmak
  • 1., 2. Ve 3. Sınıf niteliklere sahip uzun süreli çalışan olunmasa bile sözleşmeli olarak çalışan memur olunması
  • Kamu görevlisi olan kişiler, 1.,2. ya da 3. Yeterlik seviyesinde olan kurumları tarafınca emekli yapılan ya da işten çıkarılan kişiler
  • Görev süresini tamamlayan TBMM milletvekilleri
  • Görev süresini tamamlayan eski bakanlar
  • Aktif bir şekilde görev yapan büyük şehir, il ve ilçe belediye başkanları
  • Emekli belediye başkanları
  • Milli sporcu unvanı olan sporcular
  • Özelleştirilen Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanları
  • Özelleştirme öncesinde özel pasaport alma hakkı olan kişiler
  • Emeklilik fonlarıyla bağlantısı olan kişiler
  • Kamu görevlisi olan ve kayıtlı sermayenin minimum %51’ine sahip olan kişiler
  • İş Kanunu’nun 4603 sayılı maddesinin bütün şartlarına uymaları sebebiyle emekli olan ya da işten çıkarılan kişiler
  • Özelleştirilmiş Türk Telekom personelleri, ve bu işlemden önce özel pasaport alma hakkı olan kişiler ve bütün çalışma şartlarını sağlayarak emekli olan ya da görevden ayrılmış kişiler.

Özel pasaport sahibi olmak isteyen diğer aile üyeleri için gereken şartlar

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişi gereken şartları sağladığı zaman aile üyeleri de bu fırsattan yararlanabilmektedir.

  • Yeşil pasaport hakkı olan kişilerin eşleri
  • 18 yaşından küçük aile bireyleri
  • Evlenmemiş, işsiz, öğrenci olan ve 25 yaşın altında olan kişiler
  • Bedensel, zihinsel engelli kişiler. Yaş sınırı yoktur.

Yeşil pasaport alma işlemi

Yeşil pasaport ile bordo pasaport almanın prosedürleri aynıdır. Öncelikle İçişleri Bakanlığı’na talep mektubu yazılması gereklidir. Bu pasaportu alan kişiler, pasaport ücretinden sorumlu değillerdir. Bu sebeple makbuz gerekmez. İl Nüfus Bürosuna başvuruda bulunulur. Randevu almak şarttır. Resmi intenet sitesi üzerinden randevu alma işlemi gerçekleştirilebilir. Pasaportunuz, belirttiğiniz adrese 10 iş günü içinde teslim edilir.

Özel pasaport almak için gereken evraklar

  • Son 6 aya ait ve kriterlere uyan biyometrik fotoğraf
  • Kimlik ya da geçici kimlik belgesi
  • Dekont, pasaport defter ücretinin ödendiğini gösterecek şekilde olmayacaktır. Defter ücreti, PTT şubelerinden, vergi dairelerinden ya da online şekilde öğrenilebilmektedir.
  • Çalışan kişilerin özel bir pasaport başvuru formu doldurmaları gerekir. Kişi, kendisi ya da aile fertleri için başvuruda bulunuyorsa, başvuru formunun çalıştığı şehrin il müdürlüğü, bölge bürosu ya da genel bürosu tarafınca hazırlanarak, yetkili kişi tarafından onaylanması gerekir. Ardından İl Nüfus ve Vatandaşlık Bürosunda imzalanmalıdır.
  • Emekli kişiler, emeklilik acentesinden unvanlarını ve emeklilik derecelerini gösteren emeklilik mektubu almalıdırlar.
  • İşi kendi isteğiyle bırakan ya da kuruluş tarafından ihraç edilen kişiler, bu işlemi gösteren mektubu almalıdır.
  • Özel pasaportun hal sahibinin ölmesi durumunda, eşi ya da çocukları için yeşil pasaport başvurusunda bulunulabilmesi için, kişinin çalıştığı kurumdan unvan ve ölüm tarihini bildiren mektup ve yazı istenmelidir.
  • Hak sahibi kişinin çocuklarına pasaport verilmesi durumu, reşit olmayan kişiler için noter tasdikli muvafakat ve hak sahibinden yetki mektubu alınmalıdır. Reşit kişiler için ise yetki belgesi yeterli olmaktadır.
  • Tüzel kişinin emekli olması durumunda, işten çıkarılması durumunda ya da işten kendi isteğiyle ayrılması durumunda eşi ve çocukları başvurusu esnasında hazır olmalı, olamazlarsa vekaletname vermelidirler.
  • Hak sahibi ölmüş ise bu şartlarda 18 yaşından küçük çocuklar, yaşayan ebeveynden muvaffakatname almalıdır.
  • Eğitime devam eden ve reşit sayılan kişilerin öğrencilik durumları otomatik olarak onaylanmazsa Öğrenci Belgesi talep edilir. Reşit olmayan kişiler öğrenci olmasalar da pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Özel pasaport ne kadar geçerlidir?

Minimum 6 ay maksimum 5 yıl geçerlidir. Kişisel durumlara ve mevcut konuma göre bu süre esneklik gösterebilmektedir.

Yeşil pasaportun sağladığı avantajlar

  • Pasaport harcı yoktur.
  • Belirli ülkelere vize gerekmez.
  • Aile üyeleri de faydalanabilmektedir.
  • Bazı ülkelerde kapıda vize alma hakkı bulunur.

Yeşil pasaport ile gidilebilecek ülkeler

Kapıda vize ve online vize yöntemiyle 160 ülkeye giriş hakkı vardır.

  • Afrika Ülkeleri:

Botsvana, Cezayir, Cibuti, Fas, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kamerum, Kenya, Libya, Mauritius, Mısır, Moritanya, Şeyseller, Sudan, Tanzanya, Tunus ve Zambiya.

  • Asya Ülkeleri:

Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Ermenistan, Endonezya, Filipinler, Gürcistan, Hong Kong, Irak, İran, İsrail, Japonya, Kamboçya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuveyt, Güney Kore, Lübnan, Makau, Maldivler, Malezya, Moğolistan, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Umman, Ürdün, Vietnam ve Yemen.

  • Avrupa Ülkeleri:

Almanya, Andorra, Anavutluk, Avusturya, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Kosova, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Makedonya, Moldova, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Ukrayna.

  • Güney Amerika Ülkeleri:

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Paraguay, Peru, Şili, Trinidad, Uruguay ve Venezuela.

  • Orta Amerika Ülkeleri:

Bahamalar, Barbados, Belize, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Grenada, Haiti, Honduras, Jamaika, Kosta Rika, Küba, Meksika, Nikaragua, Panama, Christopher ve St Lucia.

  • Okyanusya Ülkeleri:

Fiji, Palau, Mikronezya, Tuvala ve Vanuatu.

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 16:18
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Anahtar Kelimeler:
Yeşil PasaportBaşvuru
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