Yeşil pasaport almak için gereken şartlar nelerdir?

Yeşil pasaport diğer bir adıyla da hususi pasaport devlet adına çalışan ve belirli koşulları sağlayan memur ve memur ailelerine verilen bir pasaport türüdür. Yeşil pasaportu alan memurlar birçok ülkeye vize beklemeden giriş yapabilirler. Birçok memur ise yeşil pasaportu kimlerin alabildiğini öğrenmek üzere arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki yeşil pasaportu almanın şartları nelerdir? Kimler yeşil pasaport almaya hak kazanıyor?

Yeşil pasaportu alabilecek devlet görevlileri şunlardır:

- Eski bakanlar ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,

- Kadro derecesi 1, 2 veya 3 olan devlet memurları ile kadro derecesi 1, 2 veya 3 iken emekli olan devlet memurları,

- Kadro karşılığı olmadan çalışan emekli primleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına yatan çalışanlar ile aynı pozisyonda çalışırken emeklilik hakkı elde eden sözleşmeli memurlar,

- İl, İlçe ya da 1. kademe belediye başkanları (görevleri bitene kadar),

- Özelleştirme kapsamına dahil edilen Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından özelleştirme öncesinde hususi pasaport hakkı kazanmış, emekli sandığına bağlı olan kişiler,

- Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlükleri’nde özelleştirmeden önce yeşil pasaport alma hakkı kazanmış olanlar,

Yukarıdaki şartları sağlayanlar dışında bu kişilerin eşlerine, reşit olmayan çocuklarına, evli olmamak ve sigortalı çalışmamak kaydı ile öğrenimine devam eden ve 25 yaşı tamamlamamış olan çocukları da yeşil pasaport alabiliyorlar. 18 yaşını dolduran, evli olmayan ya da sigortalı olmayan engelli çocuklara ömür boyu yeşil pasaport veriliyor.

Yeşil Pasaport Ne Kadar Süre Geçerli?

Belirtilen şartları sağlayan memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır. Yeşil pasaportların süresi 5 yıldır. Süresi biten yeşil pasaportların yenilenmesi için gerekli belgelerle beraber nüfus müdürlüklerine başvurulması gerekir.

Yeşil Pasaport Nasıl Yenilenir?

Yeşil pasaportunun süresi dolan memurlar pasaportlarını yenilemek için bulundukları yerin nüfus müdürlüklerine başvuru yapmak durumundadırlar. Yeşil pasaportun yenilenmesi işlemi için kişinin T.C. nüfus cüzdanına ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olan bir biyometrik fotoğrafa sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca yenileme işlemi için belirli bir tutarda harç yatırılması da gereken şartlar arasında bulunuyor. Sonrasında İçişleri Bakanlığı’nın resmi intenet sitesinde bulunan yeşil pasaport talep formu indirilir. Fakat bu form memurun kendisi tarafından değil çalıştığı kurum tarafından doldurulur ve mührü basılır. Formun içerisinde yeşil pasaporta başvuru yapan kişinin dışında onun ailesinin de kimlik bilgileri yer almalıdır.

Yeşil pasaport başvurusunun tamamlanması için gereken bazı evraklar ise şunlardır:

- Emekli olunması halinde emeklilik dilekçesi

- Hak sahibi kişinin vefatı halinde ise yine emekli olunan kurumdan alınacak olan emeklilik kadro ve derecesini gösterir yazısı

- Öğrenim gören ve 18 yaşını dolduran çocuklar varsa güncel öğrenci belgesi

- Engelli çocuk adına yapılan başvurular için sağlık kurulu raporu

- Daha önce pasaport alınmış ise bu pasaportların aslı

Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak bir de yeşil pasaport uzatma ücretinin yatırılması gerekiyor.

Yeşil Pasaport Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Yeşil pasaport için herhangi bir harç verilmemektedir. Bunun yerine yeşil pasaportun yenileme ücreti verilmelidir. Bir diğer adı yeşil pasaport defter bedeli olan bu ücret 2021 yılı itibariyle 180 TL’dir. Bu ücretin her sene verilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Yeşil pasaportlar her 5 yılda bir yenilendiğinden bu ücretin sadece yenileme zamanında verilmesi yeterli olacaktır.

Yeşil Pasaport İçin Nereye Başvurulur?

Yeşil pasaport için gerekli evrakların ve şartların sağlanmasından sonra başvuru yapacak kişinin Nufus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi intenet sayfasından pasaport randevusu alması gerekiyor. Randevu saati geldiğinde gerekli belgeler ve ödemenin yapıldığını kanıtlayan dekont ile beraber en yakın nüfus müdürlüğüne başvuru yapılması halinde başvuru işlemi sona eriyor.

Yapılan incelemelerden sonra yeşil pasaport almaya hak kazanan memurlar ve onların aileleri dünyanın birçok ülkesine vize işlemlerine maruz kalmadan seyahat edebilecekler.