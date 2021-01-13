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Yeşil kartlılara hangi devlet yardımlarından faydalanabilir?

Yeşil kart sahibi olanlara devletten farklı alanlarda yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların neler olduğunu haberimizde ayrıntılı olarak anlattık.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:15
Yeşil kartlılara hangi devlet yardımlarından faydalanabilir?
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Devletin yeşil kartlılara yaptığı yardımlar aynı şekilde 2021 yılında da devam edecek. Bu konu ile alakalı en çok merak edilenlerden biri de hangi alanlarda yardım yapıldığıdır. Yardımları aşağıda açıklamaları ile birlikte yazdık.

  • Yeşil kartlılara kömür yardımı

Kömür yardımından faydalanmak için yeşil kartı olan kişinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması gerekir. Bu vakıflar başvuru yapan ailelere 750 kg totalde 30 torba kömür dağıtmaktadır.

https://www.sosyalyardimlar.com/komur-yardimi-basvurusu-nasil-yapilir/ Detaylar için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara aşı parası yardımı

Kişinin yeni bebeği olduysa ya da 0-6 yaş arasında çocuğu varsa sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile aşı için para yardımı alabilir. Bu yardım maksimum 72 ay olmak üzere kız veya erkek çocuklara 0-6 yaş arası için ayda 45 TL, maksimum 9 ay olmak üzere hamile kadınlara 45 TL, maksimum 2 ay olmak üzere lohusa kadınlara da 45 TL yardım yapılmaktadır. Bunun yanı sıra doğumunu hastanede yapan kadınlara da bir kere olmak üzere 100 TL yardım verilmektedir.

 https://www.sosyalyardimlar.com/asi-parasi-basvurusu-nasil-yapilir/ siteden detaylara ulaşabilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara doğum ve süt parası yardımı

Devlet doğum yapan anneler için de yardım yapmaktadır. Bu yardım üç farklı şekilde ve tek sefer olmak üzere yapılmaktadır:

  • Birinci çocuğa 300 TL,
  • İkinci çocuğa 400 TL,
  • Üçüncü çocuk ve sonrasına da 600 TL

Süt parası yardımı da yeni yıl itibari ile 180 TL olmuştur ve bir sefer verilmektedir.

Eğer kişi çoklu doğum yaparsa bu yardım çocuk başına olmak üzere 185 TL’dir.

https://www.sosyalyardimlar.com/dogum-ve-sut-parasi-nedir/ Siteden detaylı bilgi alabilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara eğitim için çocuk parası yardımı

Sosyal güvencesi olmayanlar için ve yeşil kartı olanlar için bir de PTT aracılığı ile yardım verilmektedir. Çocuk parası denilen veya eğitim yardımı denilen ödemeler şu şekildedir:

  • İlköğretimde olan erkek öğrencilere ayda 45 TL,
  • İlköğretimde olan kız öğrencilere ayda 50 TL,
  • Ortaöğretimde olan erkek öğrencilere ayda 55 TL,
  • Ortaöğretimde olan kız öğrencilere ayda 75 TL

Çocuk parası sorgulama için de ALO 144 nolu yardım hattını arayabilirsiniz.

https://www.sosyalyardimlar.com/sartli-egitim-yardimi-nasil-alinir/ Detaylar için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara gebelik yardımı

Devlet gebelik yardımı adı altında hamile olan kadınlara ayda 45 TL yardım yapmaktadır. Bu ödeme PTT aracılığı ile anne adına 2 ayda bir hesaba yatmaktadır.

  • İlk takip döneminde totalde 4 kere kontrole gidecekseniz ve 4 ödeme alacaksanız 180 TL,
  • İkinci takip döneminde totalde 3 kere kontrole gidecekseniz ve 3 ödeme alacaksanız 135 TL,
  • Üçüncü takip döneminde ise totalde 1 kere kontrole gidecekseniz ve 1 ödeme alacaksanız 45 TL ödeme yapılmaktadır.

Kişi gebelik boyunca totalde 405 TL yardım almaktadır.

https://www.sosyalyardimlar.com/gebelik-yardimi-parasi-nasil-alinir/ detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara yaşlılık maaşı

Düzenli şekilde her ay PTT aracılığı ile 65 yaşını doldurmuş olan kişilere verilmektedir. Aylık güncel tutar 711,50 TL’dir.

https://www.sosyalyardimlar.com/yaslilik-maasi-sorgulama-nasil-yapilir/ Ayrıntılar için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara dulluk maaşı

Eşini kaybetmiş olan kadınlara 2 ayda bir olmak üzere 650 TL yardım yapılmaktadır.

https://www.sosyalyardimlar.com/dul-maasi-nasil-alinir-guncel-konu/ Detaylar için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara engelli maaşı

Yardım almak isteyen kişinin engelli raporunun %40 ve üstü olması gerekmektedir. Maaşlar PTT aracılığı ile verilmektedir. Verilen maaş miktarları şu şekildedir:

  • Engelli raporu %40 - %60 arsında ise 567,97 TL,
  • %70 ve üstünde ise 851,95 TL,

Engelli olan vatandaş 18 yaşın altında ise engelli yakın aylığı ödemesi yapılır. BU miktar ise 567,97 TL’dir.

  • Yeşil kartlılara öksüz yetim maaşı

18 yaş altı olup anne ve babasını kaybedenler için de yardım yapılmaktadır. Bu ödeme devlet tarafından çocuk başına 150 TL’dir ve iki ayda bir toplamda 300 TL olarak ödenir. Ödemeler PTT aracılığı ile yapılır.  Evde 18 yaş altında 4 çocuk varsa iki ayda bir olmak üzere 1200 TL yardım yapılmaktadır.

https://www.sosyalyardimlar.com/oksuz-yetim-maasi-nedir/ detayları siteden öğrenebilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara elektrik yardımı

Genelde yeşil kartı olmayan ama yardıma ihtiyacı olanlara da verilmektedir.

  • 1 veya 2 kişilik ailelere 75 KW 53,27 TL,
  • 3 kişilik ailelere 100 KW 71,02 TL,
  • 4 kişilik ailelere 125 KW 88,78 TL,
  • 5 ya da daha fazla kişili ailelere 150KW 106,53 TL

https://www.sosyalyardimlar.com/elektrik-yardimi-nasil-alinir/ Detaylar için tıklayabilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara asker aile yadımı

Bu yardımda hedeflenen konu ise askere alınan kişini  ailesine yardım etmektir. Bu maaş aylık 400 TL’dir. 2 ayda bir verilen maaş 800 TL olarak verilmektedir. PTT aracılığı ile yatırılmaktadır. Ödemeler çift ayların son haftalarında yapılır.

https://www.sosyalyardimlar.com/asker-ailesine-maas-guncel/ detaylar için tıklayabilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara silikozis aylığı

Kişide silikozis hastalığı var ise devlet tarafından yardım yapılmaktadır. Yeni yılda ki yardım ücretine göre rapor oranı;

  • %15 - %34 arası olanlara 1,227,25 TL,
  • %35 - %54 arası olanlara 1,402,57 TL,
  • %55 ve üzeri raporu olanlar için 1,562,86 TL

https://www.sosyalyardimlar.com/silikozis-ayligi-nedir/ detaylar için tıklayabilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara kronik hastalar için elektrik yardımı

Kronik hastalığı olan ve makineye bağlı olan ve çalışan ailelere verilen bir yardımdır. Ayda 200 TL elektrik fatura yardımı yapılmaktadır.

  • Yeşil kartlılara Tüberküloz ve SSPE hastaları için maaş yardımı

Bu hastalıkları olan vatandaşlara ayda 1,460,61 TL ödeme yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yatağa bağlı tüberküloz hastaları için ek ayda 600 TL yardım yapılmaktadır.

https://www.sosyalyardimlar.com/tuberkuloz-maasi-ve-sspe-maasi-nedir/ detaylar için tıklayabilirsiniz.

  • Yeşil kartlılara sosyal ekonomik destek yardımı

Bu yardım Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Maaşın verilme nedeni aile bütünlüğü tehlike altında olan çocuklara yardım içindir. Bu maaşlar aylık ödenmektedir.

Okul Öncesi Çocuğa :

 733,69 TL

İlköğretime Devam Eden Çocuğa :

 1,100,53 TL

Orta Öğretime Devam Eden Çocuğa :

 1,173,09 TL

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuğa :

 733,69 TL

Yüksek Öğretime Devam Eden Çocuğa :

1,248,82 TL

 

https://www.sosyalyardimlar.com/sed-yardimi-basvurusu-mutlaka-oku/ ayrıntılar için tıklayabilirsiniz.

 

Ülkemizde yeşil kartı olan birçok kişi olduğu için 2021 yılında yardımlara bazı kriterler getirilmiştir. Kaynakla sınırlı olduğu için ve yardıma ihtiyacı olan çok olduğu için bu kriterler uygulanmaya başlamıştır.

Yardımın eşit şekilde yapılabilmesi adına genelde aile reisinin çalışma durumuna ve evdeki eşyalara bakılmaktadır. Kriterler arasında aile de hasta olup olmadığına da bakılmaktadır. Bu durumlar vakıfların ilgili kişisi tarafından değerlendirilir. Uygun görülen ailelere de yardım yapılır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 14:15
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YeşilKartYeşilKartlılaraYardımDevletYardımı
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