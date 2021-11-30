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Yeşil Kart nedir? Kimler Yeşil Kart alabilir?

SGK üstünden sosyal güvencesi olmayan vatandaşların, yapılacak masrafları ile hizmetleri Yeşil Kart aracılığı ile devlet tarafından karşılanmaktadır. Peki, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bu kadar önemli bir boyutta olan Yeşil Kart nedir? Kimler Yeşil Kart alabilir? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı…

30 Kasım 2021 Salı 20:08
Yeşil Kart nedir? Kimler Yeşil Kart alabilir?
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Vatandaşların Yeşil Kart alabilmesi için devlet tarafından aranmakta olan şartları taşıması gerekiyor. 1992’den bu yana Türkiye’de hizmet veren Yeşil Kart uygulamasından, şartları taşıyan tüm vatandaşlar yararlanabiliyor.

Yeşil Kart şartları nedir?

Kişilerin Yeşil Kart almak için birtakım testler yaptırması gerekiyor. Vatandaşların Yeşil Kart alabilmeleri için aranan şartlar şunlardır:

  • Kişinin ailesinde kişi başı gelir ortalamasının net asgari ücretin 3’te 1’inin altında olması gerekiyor.
  • Başvuru yapan kişinin sigortalı olmaması gerekmektedir. Kişinin bir gün bile sigortası olursa, bu kartı alamaz.
  • Başvuru yapacak vatandaşın, vergi levhası ya da çiftçilik üzerine bir kaydı olmamalı.
  • Başvuru yapan vatandaşın emekliliği varsa başvurusu onaylanmaz.
  • Tüm bu şartları taşıyan kişilerin başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yapılan inceleme sonucunda onay alırsa Yeşil Kart veriliyor.
  • Ayrıca engeli bulunan ve bakıma muhtaç olan vatandaşlar da bu kart için başvuruda bulunabiliyor.

Yeşil Kart başvuru işlemleri

Başvuru işlemleri valilik ya da kaymakamlıklarda yer alan Yeşil Kart bürolarından yapılıyor. Başvuru esnasında kimlik, nüfus kayıt öneği, iki taneli vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, başvuru esnasında doldurulup imzalanacak başvuru formuyla beraber yapılıyor.

Evliler Yeşil Kart başvurusu yapabiliyor mu?

Şartları taşıyan kişiler de evli olsalar dahi başvuru yapabiliyorlar.

Yeşil Kart’ın sona erdiği durumlar nelerdir?

Kişiler kart sahibi olmak için, yanlış bilgiler vererek onay alırlarsa, bu süreçte faydalandıkları bütün sağlık hizmetlerinin faturası kendilerine iki kat cezai işlem ile iletilir. Kişi hem bu cezayı öder hem de Yeşil Kart’ı iptal edilir.

Bağkur’a borcu olanlar Yeşil Kart alabiliyor mu?

Bağkur’a borcu olanlar Yeşil Kart alamaz. Ancak, borcu fazla olanlar, borçlarını ödeyemeyeceklerini belirtirlerse, üzerlerine olan vergi levhasını da başka bir kişiye devrederse, şartlara uyduğu taktirde Yeşil Kart alabiliyorlar.

Vergi levhasının devir işlemi sonrasında GSS başvurusu yapıldığı zaman sağlık hizmetlerinden de yararlanılabiliyor.


Son Güncelleme: 30.11.2021 20:08
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