Yeşil çay nasıl demlenir? Evde french press ile yeşil çay keyfi

Yeşil çay bitki çayları arasında önemli bir yere sahiptir. Stres azaltıp ,antioksidan sağlamaktadır. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır ,enerji yükseltir ve kan basıncını düzenler. Yeşil çayı dikkatlice demlemek gerekmektedir. Yoksa sağlayacağı faydalar kaybolabilir.

Poşet yeşil çayı yapmadan önce bardağı sıcak su ile çalkalamak çayı daha fazla sıcak olmasını sağlayacaktır. Bardağı çalkaladıktan sonra poşet çayı bardağın dibine yerleştirmelisiniz. Kaynar su ekleyerek 1 -2 dakika içerisinde poşet çayın demlenmesi sağlanmış olacak. Sağlanan faydaların kaybolmasını istemiyorsanız şekersiz içmeniz iyi olacaktır.

Bitki yaprakları ile yeşil çay yapacaksanız bu işlemin poşet çaya göre daha faydalı olacağını anlayacaksınız. İşlem görmemiş yapraklar daha fazla besin değeri içerir. Gene bardağı sıcak suyla çalkalayarak hızlı bir işlem gerçekleştirebilirsiniz. Çay yapraklarını koyduktan sonra kaynar suyu ekleyerek 1-2 dakikada çayınızı demleye bırakın .

French press yardımıyla çay yapraklarına baskı uygulayarak daha fazla besin değerini ortaya çıkarabilirsiniz. Press yardımıyla biraz daha bastırdıktan sonra çayınızı içebilirsiniz.

Yeşil çay bahçeden koparıldıktan sonra uzun bir süre oksijenden uzak tutulur. Kavrularak kurutulduktan sonra dövülerek içilir. Oksijene temas etmeden kuruması besin değerini artırır.

Evinizde yeşil çay yetiştiriyorsanız ,çay yapraklarını kopardıktan sonra plastik bir kutuya koyarak mikro dalgada 2-3 dakikada kurutabilirsiniz. Bu işlemden dolayı ,yeşil çayınız kavrulacaktır.

Günde 1 veya 2 bardak yeşil çay kan basıncını dengeler.

Kronik rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

Düzenli olarak yeşil çay içmek cildi korumaktadır.

Kanseri önlemektedir.

Enerji vermektedir.

Diş ve kemik sağlığını da korumaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Tansiyonu dengelemektedir.

Stres bozukluğu ve Alzheimer’la savaşır.

Kan şekerini dengelemektedir.