Yerli ve yabancı turistler kısıtlamalarda muaf mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrasından normalleşme sürecine dair kararlarla ilgili genelge hazırlanacağı açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" adlı hazırlamış olduğu genelge için turistler yasaklardan mauf olacak mı? Yerli ve yabancı turistler yasaklardan muaf olacak mı? sorularının yanıtları aradnı işte detaylar...

Turist muafiyet kapsamında

Yabancılar için sokağa çıkma yasağına yönelik muafiyet yalnızca turistik faaliyetler amacıyla geçici/kısa bir süre için ülkemizde yer alan turistleri kapsamaktadır. Bunun yanında ikamet izinlileri geçici krouma statüsündeki kişiler yada uluslararsı koruma başvurusu ve statü sahibi kişişler de sokağa çıkma yasağına dahildirdiler.

Yerli turistler rezervasyondan muaf olacak

İhtiyaçlarını göremeyecek furumda olan ileri yaş gruplarındaki yada ağır hastalığı olan kişilerin 112, 115 ve 156 numaralarından ddurumlarını bildirilmesi halinde VEFA Sosyal Destek Gruplarınca temel ihtiyaçları giderilecektir. Gerekli tedbirlerle birlikte Valilik ve Kaymakamlar tarafından bu ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi sağlanacaktır.

Sokağa çıkma yasağının uygulacağı zamanlarda konaklama tesislerinde rezarvayonunun ulunması durumunda vatandaşlarımın bakımından sokağa çıkma yadağı yada şehirlerarası seyahat yasağından muaf olacak. Bu nedenle seyahat edecek olan kişilerin denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir.

30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimize göre konaklama tesislerinin denetimleri etkin bir şekilde devam etmekte olupr, sahte rezervasyon gibi her çeşit kötüye kullanımın önüne geçilecek.