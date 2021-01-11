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Yerli ve Milli Radar adı nedir? Yerli radar hangi ilimize kuruldu?

Türkiye’nin milli radarı yakında kullanılmaya başlanacak. Milli Gözetim Radarı (MGR) adı verilen radar, Türkiye’nin kendi yaptığı ilk radar. Sivil havacılık hizmetlerinde kullanılmak için yapılan radarın kullanımı, çok yakında başlayacak.

11 Ocak 2021 Pazartesi 21:16
Yerli ve Milli Radar adı nedir? Yerli radar hangi ilimize kuruldu?
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Türkiye’nin ilk yerli ve milli radarı, yakında hizmete açılıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK’ın beraber geliştirdiği proje, Gaziantep’te hayata geçti. Gaziantep’te kurulan radar merkezi ile Türkiye’nin ilk yerli ve milli radarı kurulmuş oldu. Çok yakında hizmet vermeye başlayacak olan radar, sivil havacılık hizmetlerinde kullanılacak.

Türkiye artık radar konusunda dışa bağımlılıktan kurtulacak. Yerli ve milli olma özelliği taşıyan ilk radar, Gaziantep’te kuruldu. Milli Gözetim Radarı ismi verilen radarın, Şubat ayı içerisinde kullanıma açılması bekleniyor.

Gaziantep’e kurulan radar, tamamen yerli ve milli imkanlarla oluşturuldu. Hava trafik kontrol hizmetleri için kullanılacak olan radar, uluslararası standartlarda üretildi. Şubat ayında kullanıma açılması beklenen Milli Gözetim Radarı, 7/24 hizmet verecek.

 



Son Güncelleme: 11.01.2021 21:16
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RadarYerli Ve Milli RadarMilli Gözetim RadarıMgr
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