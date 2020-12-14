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Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman?

Okullarda büyük bir coşku ile kutlanan Yerli Malı Haftasının 2020 yılında hangi güne denk geldiği ve ne kadar süreceği merak ediliyor. Pandemi nedeni ile kutlanamayan Yerli Malı Haftası araştırılıyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:16
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman?
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Okullarda öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Yerli Mali Haftası merak edilmeye başlandı. Öğrencilerin evden getirdikleri yiyecekleri hep birlikte yedikleri Yerli Malı Haftası bu yıl pandemi nedeni ile kutlanamıyor. 12 Aralıkta başlayan yerli Malı haftası 18 Aralığa kadar devam edecek.

Yerli Malı Haftası kutlamaları kompozisyonlar ve şiirler ile online kutlanacak açıklamaları sonrasında pek çok öğrenci kutlamaları araştırmaya başladı.

Yerli Malı Haftası nedir?

Yerli Malı Haftası, Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası isimleri ile bilinen bir etkinliktir. 1. Dünya Savaşı sonrasında oluşan maddi yetersizlikler nedeni ile toplum bilincinin güçlendirilmesi amacı ile her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından toplanan İzmir İktisat Kongresinde yerli malların korunması ve kullanılması kararı ile ortaya çıkmıştır. 1946 yılından itibaren her yıl etkinliklerin düzenlendiği bir organizasyon haline gelen Yerli Malı Haftasının adı 1983 yılında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

Yerli Malı Haftası ne zaman?

Yerli Malı Haftası 12 – 18 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen etkinlikler ile kutlanan bir haftadır.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 21:16
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