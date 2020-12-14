Okullarda öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Yerli Mali Haftası merak edilmeye başlandı. Öğrencilerin evden getirdikleri yiyecekleri hep birlikte yedikleri Yerli Malı Haftası bu yıl pandemi nedeni ile kutlanamıyor. 12 Aralıkta başlayan yerli Malı haftası 18 Aralığa kadar devam edecek.
Yerli Malı Haftası kutlamaları kompozisyonlar ve şiirler ile online kutlanacak açıklamaları sonrasında pek çok öğrenci kutlamaları araştırmaya başladı.
Yerli Malı Haftası nedir?
Yerli Malı Haftası ne zaman?
Yerli Malı Haftası 12 – 18 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen etkinlikler ile kutlanan bir haftadır.
Son Güncelleme: 14.12.2020 21:16