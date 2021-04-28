Yerli aşı ne zaman çıkacak, adı ne olacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum ne?

Salgın da varyantların etkili olması nedeniyle vaka sayıları ülke genelinde hızlar arttı. Bu artış tam kapanmaya neden oldu. Tam kapanma süresince aşılama çalışmalarına da hız verilmesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Çin'den ve Almanya'dan getirilen aşılar vatandaşlarımıza uygulanmaya başlanırken bir yandan da Rus aşısı Sputnik V aşısının ülkemizde üretilmesi için yerli ilaç firması anlaşma sağlandı.

Tüm bu gelişmelerinin yanı sıraçalışmasında da Faz 2 çalışmasının sonuna gelindi ve Faz 3 çalışmasına geçilmek üzere. Faz 3 çalışması da olumlu netice verirse yerli aşı üretilmeye ve yapılmaya başlanacak.

A Haber kanalına konuşan Prof. Dr. Mustafa Çalış aşının adının şimdilik ERUCOV-VAC olduğunu belirtti. Faz 2 çalışmasının 9 Nisan'da tamamlanmasının ardından Faz 3 çalışmasını Sağlık Bakanlığı koordine edeceğini belirten Çalış aşı artık devletin ve milletindir, dedi.