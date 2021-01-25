Yerinden fırlayan otobüs tekerleği ortalığı yıktı geçti

Kahramanmaraş'ta bulunan Şekerdere Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerleyen bir halk otobüsünün yerinden fırlayan tekerleği korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Kent merkezine doğru yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsünün sol arka iki tekerleği bir anda yerinden çıktı. Yerinden hızla fırlayan tekerleklerden birisi refüje çarparak dururken diğer tekerlekte 500 metre giderek kaldırımda yürüyen A.B.'ye (74), isimli vatandaşa çarptı. Daha sonra iki otomobile çarparak zarar veren tekerlek caddede bulunan iş yerinin kapısının önündeki sandalyelere çarptı.

Yaralı halde yere yığılan A.B. sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Olaydan hemen sonra otobüsün tekerlekleri yerine takılırken, kısa süreliğine trafiğe kapatılan bulvar polis kontrolünde tekrar trafiğe açıldı.