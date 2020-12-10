Yerebatan Sarnıcı korkutuyor

Yerebatan Sanıcı'nın ziyarete kapalı bölümünde 4 yıl önce başlanan ve devam etmekte olan restorasyon çalışmaları sırasında, Cumhuriyet geç dönem restorasyonunda yapılan gergi elamanlarının, sütün başlarında son bulduğu ve devamlılık oluşturmadığı tespit edildi. Oluşan bu durumun oluşacak bir depremde Sanıç'ta ciddi hasarlara sebep olacağı, hasar yanında çökmelerin de oluşabileceği sanıç yanında bulunan yapılara da hasar verebileceği belirtildi.

BU SON DERECE SIKINTILI BİR DURUM

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, yaklaşık bin 500 yıl önce Bizans döneminde yapılmış olan sanıcın çok nadir bir yapı olduğunu anlattı.Tarihi bir yarımadada olan yapının uzun zamandır restorasyonda olduğunu ve çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti. Yapıda yapılan incelemelerde sanıçta sütunların hemen sütun başı denilen kısmında gergi boşlukları mevcut olduğu söylendi. Ve tespit edilen bu boşlukların bir devamı olmadığı belirlenerek oluşan bu durumun son derece sıkıntılı bir durum olduğu eklendi.

GÜÇLENDİRME PROJESİ HAZIRLANDI

Yapılan tespitler üzerine, inşaat alanında uzman mühendisler tarafından, Sanıç’ın modellendiğini ifade eden Özel denetimlerde gergi demirlerinin yenilenmesi yönünde bir karar ortaya çıktığını ve uzman mühendisler tarafından bir güçlendirme projesi hazırlandığını ekledi. Yapılan projelerin onaylanmasının ardından Yerebatan Sanıcı'nın deprem güvenliğinin sağlanmasının planlandığı söylendi.

