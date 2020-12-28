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Yer Esenyurt! Kaçak doğumhaneye baskın

Esenyurt’ta sözde doktor ve yardımcısının kaçak olarak işlettiği muayenehanede kaçak olarak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler muayenehaneye baskın düzenledi

28 Aralık 2020 Pazartesi 17:52
Yer Esenyurt! Kaçak doğumhaneye baskın
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Esenyurt'ta kendini doktor olarak tanıtan bir kişi bir apartman dairesini kaçak muayenehaneye dönüştürerek maddi durumu iyi olmayan ailelere “siz bakamıyorsanız bize satın” diye teklifte bulunduğunun ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda ekipler, muayenehanenin yaklaşık olarak 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilirken dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. İncelemelerde durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi.

Baskın anı kamerada

Muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerini çalıştıran sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.'yu hemen gözaltına aldı.

Baskın gerçekleştirilen adreste doğum için kullanılan cihaz ve aletler ele geçirildi.Kaçak olarak işletilen muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 



Son Güncelleme: 28.12.2020 17:52
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtKaçak İşyeri
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