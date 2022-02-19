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Yeniden dirilme nasıl olacak, öldükten sonra nasıl dirileceğiz ?

Öldükten sonra yeniden dirilme ne zaman olacak sorusu Müslümanların en merak ettiği konulardan biridir. Müminlerin merak ettiği yeniden dirilme nasıl olacak, nasıl dirileceğiz gibi sorular ayet ve hadislerde yanıtlanmıştır.

19 Şubat 2022 Cumartesi 03:18
Yeniden dirilme nasıl olacak, öldükten sonra nasıl dirileceğiz ?
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Yeniden dirilme yani ba’s kıyamet günü Allah’ın sonsuz hayatın başlaması için kullarını kabirlerinden çıkarıp tekrar canlandırması olarak tanımlanır. Yeniden dirilme İslam dininde inançlardan biridir. Allah yeniden dirilişi, “Siz cansız iken (henüz yokken) sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.” Şeklinde ifade etmektedir.

Meryem Suresinde insanın bu çelişkisine karşı “İnsan, ‘öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkacak mıyım?’ der. Daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?” sözleriyle yanıt verilmiştir.

Kıyamet gününde Sür’a birinci üflemeyle bütün canlılar yok olacak. İkinci üflemede ise ölmüş yaratıklar canlanarak, koşarcasına Rablerinin huzuruna çıkacaktır. Diriliş, gerçeği öğrenmek ve dünyadaki davranışların karşılığını görmek için yapılacaktır.

Ehli sünnet inancına göre tekrar diriliş hem beden hem de ruh ile gerçekleşecektir. Kuran-ı Kerim’de ve hadislerde cennet ve cehennem halkına verilecek nimetler ile cezalara bakıldığında ahiret hayatının cismani olacağı yani ruh ile bedenin birleşmesiyle kurulacağına yer verilmiştir. Yani insan ölüp, çürüdükten sonra Allah, onunda bedenine ait asli parçaları bir araya getirerek benzerini yaratacak ve ruhunu bu bedene koyacaktır.

Peygamber efendimize göre öldükten sonra kuyruk sokumu dışında her yer çürüyerek yok olacaktır. Kıyamet gününde ise çürümeyen bu parça ile tekrar dirilme gerçekleştirilecek. Dirilme sırasından kabrinden veya çürümeyen bu parçanın bulunduğu yerden bir bitkinin topraktan çıkışı gibi hızlıca bir canlanmak gerçekleşecek. Allah, bedenleri dirilen ve ruhları bedenlerine giren tüm kullarını mahşer yerinde toplayacak. Burada herkesin amelleri tartılacak ve amellere göre cennet veya cehenneme gidenler belli olacak.



Son Güncelleme: 19.02.2022 03:18
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Anahtar Kelimeler:
İslamAhiretCennetCehennem
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