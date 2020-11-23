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Yeni Zigana tünelinde iş kazası: 1 ölü

Tamamlanması bittiğinde dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın en uzun karayolu tüneli unvanını alacak olan yeni Zigana tünelinde gerçekleşen yürek burkan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

23 Kasım 2020 Pazartesi 20:18
Yeni Zigana tünelinde iş kazası: 1 ölü
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Gümüşhane ile Trabzon arasında bulunan, Zigana Dağı'nın derinliklerinde 14,5 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan ve yapımı devam eden yeni Zigana tünelinin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü yakınlarındaki çalışmaları sırasında delme işlemi yapan 32 yaşındaki iş makinesi operatörü Dursun Kaya adlı işçi kullandığı iş makinesinden elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımı yüzünden 32 yaşındaki işçi olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaşanan bu acı olay sonrasının ardından tüneldeki çalışmalar hemen durdurulurken, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin çalışma alanında incelemelerde bulundu.Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünden yaşayan ve 2 çocuk babası olan Dursun Kaya’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan bu korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 23.11.2020 20:18
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Anahtar Kelimeler:
Zigana Tünel Inşaatıİş Kazası
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