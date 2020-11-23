Yeni Zigana tünelinde iş kazası: 1 ölü

Gümüşhane ile Trabzon arasında bulunan, Zigana Dağı'nın derinliklerinde 14,5 kilometre uzunluğunda yapılması planlanan ve yapımı devam eden yeni Zigana tünelinin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü yakınlarındaki çalışmaları sırasında delme işlemi yapan 32 yaşındaki iş makinesi operatörü Dursun Kaya adlı işçi kullandığı iş makinesinden elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımı yüzünden 32 yaşındaki işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşanan bu korkunç olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 23.11.2020 20:18