Yeni yıla girerken iş arayanlara müjde..! Memur ve personel alımı olacak! Hangi kurumlar ne kadar personel alımı yapacak?

İşte Devlet Kurumlarının Açıkladığı Eleman Açıkları
- Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş personel alımı yapacak.
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 145 sözleşmeli personel alımı olacak.
- Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi’ne 9 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.
- KOSGEB taşra bilimleri için 44 KOBİ uzman yardımcı alımı olacak.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘ne 25 adet sözleşmeli personel alınacak.
- Ankara ilimizde bulunan Gazi Üniversitesi’ne 54 sürekli işçi alımı yapılacak.
- Sütçü İmam Üniversitesi’ne 65 sözleşmeli personel alınacak.
- Yüksek Seçim Kurulu’na 11 adet seçim uzmanı alımı olacak.
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne 31 adet Öğretim ve araştırma görevlisi alımı olacak.
- Atılım Üniversitesine 25 Öğretim üyesi alınacak.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesine 100 zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 15 sözleşmeli bilişim personeli ve 500 adet yurt için personel alacak.
- Giresun Üniversitesi’ne 23 öğretim üyesi alımı olacak.
- Balıkesir Üniversitesinin rektörlüğe 7 sözleşmeli personel alımı olacak.
- Cerrahpaşa Rektörlüğü personel daire Başkanlığında ve İzmir ekonomi Üniversitesi’ne 11 öğretim üyesi alımı olacak.
- Kayseri Üniversitesi’ne 20 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.
- İnönü Üniversitesine 31 öğretim üyesi alımı yapılacak.
- Antalya Bilim Üniversitesi’ne 16 öğretim üyesi alımı yapılacak.
Son Güncelleme: 17.12.2020 21:18