Yeni yıla girerken iş arayanlara müjde..! Memur ve personel alımı olacak! Hangi kurumlar ne kadar personel alımı yapacak?

Tüm felaketlerle beraber 2020 yılını geride bırakacağımız şu son günlerde vatandaşın yüzünü güldüren güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Ülkemiz de bir çok işsiz insanın iş fırsatı aradığı bu günler de Devlet kurumlarıyapacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Devlet Kurumlarının Açıkladığı Eleman Açıkları