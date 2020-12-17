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Yeni yıla girerken iş arayanlara müjde..! Memur ve personel alımı olacak! Hangi kurumlar ne kadar personel alımı yapacak?

2020 sonu gelirken işsiz vatandaşın yüzünü güldüren haber geldi çoğu kuruma personel alımı yapılacağını duyan vatandaş alım şartlarını merak ediyor. Personel ve Memur alımı yapacak olan kurumlar hangileri herkes merak edip araştırıyor. Kamu kuruluşlarına Personel ve Memur alımı yapılacağı haberini alan bir çok işsiz vatandaş kurumlara kaç personel ve memur alınacağını merak ediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:18
Yeni yıla girerken iş arayanlara müjde..! Memur ve personel alımı olacak! Hangi kurumlar ne kadar personel alımı yapacak?
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Tüm felaketlerle beraber 2020 yılını geride bırakacağımız şu son günlerde vatandaşın yüzünü güldüren güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Ülkemiz de bir çok işsiz insanın iş fırsatı aradığı bu günler de Devlet kurumları personel ve memur alımı yapacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Devlet Kurumlarının Açıkladığı Eleman Açıkları

  • Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş personel alımı yapacak.
  • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 145 sözleşmeli personel alımı olacak.
  • Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi’ne 9 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.
  • KOSGEB taşra bilimleri için 44 KOBİ uzman yardımcı alımı olacak.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘ne 25 adet sözleşmeli personel alınacak.
  • Ankara ilimizde bulunan Gazi Üniversitesi’ne 54 sürekli işçi alımı yapılacak.
  • Sütçü İmam Üniversitesi’ne 65 sözleşmeli personel alınacak.
  • Yüksek Seçim Kurulu’na 11 adet seçim uzmanı alımı olacak.
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne 31 adet Öğretim ve araştırma görevlisi alımı olacak.
  • Atılım Üniversitesine 25 Öğretim üyesi alınacak.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesine 100 zabıta memuru alımı gerçekleştirilecek.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 15 sözleşmeli bilişim personeli ve 500 adet yurt için personel alacak.
  • Giresun Üniversitesi’ne 23 öğretim üyesi alımı olacak.
  • Balıkesir Üniversitesinin rektörlüğe 7 sözleşmeli personel alımı olacak.
  • Cerrahpaşa Rektörlüğü personel daire Başkanlığında ve İzmir ekonomi Üniversitesi’ne 11 öğretim üyesi alımı olacak.
  • Kayseri Üniversitesi’ne 20 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.
  • İnönü Üniversitesine 31 öğretim üyesi alımı yapılacak.
  • Antalya Bilim Üniversitesi’ne 16 öğretim üyesi alımı yapılacak.


Son Güncelleme: 17.12.2020 21:18
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Anahtar Kelimeler:
PERSONEL VE MEMURAlımı
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