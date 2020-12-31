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Yeni Yıl şarkısı Yeni Yıl Yeni Yıl Bizlere Kutlu Olsun şarkı sözleri ve videosu

Yeni yılda eğlencelerine şarkıların eşlik etmesini isteyen kişiler bu listemize göz atabilirler. Yılbaşlarının vazgeçilmez şarkıları haberimizde yer almaktadır.

31 Aralık 2020 Perşembe 16:53
Yeni Yıl şarkısı Yeni Yıl Yeni Yıl Bizlere Kutlu Olsun şarkı sözleri ve videosu
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 Yeni yıla girmek için sayılı günleri saydığımız bu günlerde, alışveriş mekanlarında ve farklı birçok yerde duyduğumuz yılbaşı şarkıları herkeste heyecan uyandırmaya devam ediyor. Dillerden dillere dolaşan ve herkesin hemen hemen bildiği yeni yıl şarkıları listemizde verilmiştir.

YENİ YIL BİZLERE KUTLU OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

 

Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl 

Bizlere kutlu olsun

Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl 

Sizlere mutlu olsun

Eski yıl sona erdi 

Yepyeni bir yıl geldi

Bu yıl olsun mutlu bir yıl

Bu yıl olsun hey hey

Kardeşiz biz hepimiz

Bitmesin hiç sevgimiz

Aramızda dargınlık yok

Aramızda hey hey

Mutlu olsun insanlar 

Mutlu olsun tüm evren 

Yeni yılda hep birlikte

Yeni yılda hey hey 

 

ANNE MURRAY- BABY, IT’S COLD OUTSIDE 

Sakin bir melodiye sahip olan şarkının sözleri oldukça eğlencelidir. Yeni yılda dinlenebilecek güzel bir şarkı tercihi olabilir.

 

ARIANA GRANDE- SANTA TELL ME 

Eğlenceli melodisi ve sözleri ile modunuzu bir anda yükseltecek olan şarkı tercihlerinizden biri de,yeni yıl da Ariana Grande’in bu güzel şarkısı olabilir. 

BETTE MIDLER-COOL YULE 

Enerjinizi yükseltmenize engel olamayacağınız ve anında dans etmeye başlayacağınız bu şarkı sizlere yeni yıla güzel girme fırsatı sunabilir. 

 

CHRIS REA- DRIVING HOME FOR CHRISTMAS 

Sevdiklerinden uzakta bir yılbaşı geçirecek olan kişiler, bu şarkıyla 2021’e girebilirler.

 

DANA- IT’S GONNA BE A COLD, COLD CHRISTMAS

1970 yılında Euruovision 1. olan şarkıcının, bu şarkısı sizlere huzurlu ve güzel bir ortam sunacaktır. 

 

ALICE LANGE- JINGLE BELLS 

Çocukluğumuzdan itibaren duyduğumuz ve aşina olduğumuz bir şarkı olan Jıngle Bells şarkısı, 2021’e girerken sizlere çok iyi eşlik edecektir.

 

MEGHAN TRAINOR- I’LL BE HOME 

Retro tarzını benimseyen ünlü şarkıcı, yılbaşı geceleriniz için de size güzel sakin bir ortam için şarkı hazırlamış. Tercihleriniz arasında bulundurabileceğiniz bu şarkı,yeni yıla girerken sizlere huzurlu bir ortam sağlayacaktır. 

 

MICHAEL BUBLE- SAVE THE LAST DANCE FOR ME 

Yılbaşına dans ederek girmek isteyenler için tercih edilebilecek güzel bir şarkı. Listelerinizde dans ve eğlence için bulundurabilirsiniz.

 

THE GREAT  BRITISH BARBERSHOP BOYS- LET IT SNOW, LET IT SNOW, LET IT SNOW 

Yılbaşı gecelerinde tercih edilebilecek güzel ve oldukça farklı bir yorumla söylenmiş olan şarkı yeni yıla girerken sizlere eşlik edebilir.

 

WILLIE NELSON- FROSTY THE SNOWMAN 

Bir çok kişiyi çocukluğuna götürecek olan şarkı, listelerinizde güzel bir tercih olarak hazırda bulunabilir. 


https://youtu.be/4CGw65pteaE


Son Güncelleme: 31.12.2020 16:53
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Anahtar Kelimeler:
Yeni YılYılbaşışarkı
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