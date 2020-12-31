Yeni Yıl şarkısı Yeni Yıl Yeni Yıl Bizlere Kutlu Olsun şarkı sözleri ve videosu

Yeni yıla girmek için sayılı günleri saydığımız bu günlerde, alışveriş mekanlarında ve farklı birçok yerde duyduğumuz yılbaşı şarkıları herkeste heyecan uyandırmaya devam ediyor. Dillerden dillere dolaşan ve herkesin hemen hemen bildiği yeni yıl şarkıları listemizde verilmiştir.
YENİ YIL BİZLERE KUTLU OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl
Bizlere kutlu olsun
Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl
Sizlere mutlu olsun
Eski yıl sona erdi
Yepyeni bir yıl geldi
Bu yıl olsun mutlu bir yıl
Bu yıl olsun hey hey
Kardeşiz biz hepimiz
Bitmesin hiç sevgimiz
Aramızda dargınlık yok
Aramızda hey hey
Mutlu olsun insanlar
Mutlu olsun tüm evren
Yeni yılda hep birlikte
Yeni yılda hey hey
ANNE MURRAY- BABY, IT’S COLD OUTSIDE
Sakin bir melodiye sahip olan şarkının sözleri oldukça eğlencelidir. Yeni yılda dinlenebilecek güzel bir şarkı tercihi olabilir.
Eğlenceli melodisi ve sözleri ile modunuzu bir anda yükseltecek olan şarkı tercihlerinizden biri de,yeni yıl da Ariana Grande’in bu güzel şarkısı olabilir.
BETTE MIDLER-COOL YULE
Enerjinizi yükseltmenize engel olamayacağınız ve anında dans etmeye başlayacağınız bu şarkı sizlere yeni yıla güzel girme fırsatı sunabilir.
CHRIS REA- DRIVING HOME FOR CHRISTMAS
Sevdiklerinden uzakta bir yılbaşı geçirecek olan kişiler, bu şarkıyla 2021’e girebilirler.
DANA- IT’S GONNA BE A COLD, COLD CHRISTMAS
1970 yılında Euruovision 1. olan şarkıcının, bu şarkısı sizlere huzurlu ve güzel bir ortam sunacaktır.
ALICE LANGE- JINGLE BELLS
Çocukluğumuzdan itibaren duyduğumuz ve aşina olduğumuz bir şarkı olan Jıngle Bells şarkısı, 2021’e girerken sizlere çok iyi eşlik edecektir.
MEGHAN TRAINOR- I’LL BE HOME
Retro tarzını benimseyen ünlü şarkıcı, yılbaşı geceleriniz için de size güzel sakin bir ortam için şarkı hazırlamış. Tercihleriniz arasında bulundurabileceğiniz bu şarkı,yeni yıla girerken sizlere huzurlu bir ortam sağlayacaktır.
MICHAEL BUBLE- SAVE THE LAST DANCE FOR ME
Yılbaşına dans ederek girmek isteyenler için tercih edilebilecek güzel bir şarkı. Listelerinizde dans ve eğlence için bulundurabilirsiniz.
THE GREAT BRITISH BARBERSHOP BOYS- LET IT SNOW, LET IT SNOW, LET IT SNOW
Yılbaşı gecelerinde tercih edilebilecek güzel ve oldukça farklı bir yorumla söylenmiş olan şarkı yeni yıla girerken sizlere eşlik edebilir.
WILLIE NELSON- FROSTY THE SNOWMAN
Bir çok kişiyi çocukluğuna götürecek olan şarkı, listelerinizde güzel bir tercih olarak hazırda bulunabilir.
https://youtu.be/4CGw65pteaE