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Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri nelerdir?

Uzaktan çalışmaya ilişkin bir kararname çıkarıldı mı? Koronavirüs salgını sırasında meslek hayatına giren uzaktan çalışmaya ilişkin hükümleri içeren bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Peki Uzaktan Çalışma Yönetmeliği nedir, çıkarıldı mı? Uzaktan çalışma yönetmelik maddeleri nelerdir? Soruları en çok merak edilen konulara arasında yer aldı.

10 Mart 2021 Çarşamba 21:30
Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri nelerdir?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Uzaktan Çalışma Yönetmeliği" hazırladı. Resmî Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili çok sayıda soru gündemde yer alıyor. İşte uzaktan çalışma düzenlemeleri hakkında bazı detaylar...

Uzaktan çalışma yönetmeliği nedir, çıktı mı?

Dünya ve Türkiye genelinde 1 yıldan beri salgınla mücadele devam etmektedir. Binlerce çalışan evden çalışmaya başladı. Çalışanlar uzun süredir "Uzaktan çalışma yönetmeliği" nin yayınlanmasını bekliyorlar. İyi haberler geldi. Uzaktan çalışmaya ilişkin maddeler ortaya çıktı Uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemenin içeriğinin ne olduğu ise araştırılmaya başlandı.

Uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri nelerdir?

-Yönetmelik, uzaktan çalışma için prosedür ve kuralları belirlemenin yanı sıra, uzaktan gerçekleştirilemeyen işleri de kapsar.

-Uzaktan çalışma sözleşmeleri yazılı olarak yapılacaktır.

-Sözleşmede; İş, işin tanımını, nasıl yapılacağını, çalışma süresini ve yerini, ücretlerin ödenmesiyle ilgili konuları, işveren tarafından sağlanan çalışma araçlarını, ekipmanı ve bunların korunmasına yönelik hükümleri tanımlayacaktır.

-Genel ve özel çalışma koşullarına ilişkin hükümler, işveren ile işçi arasındaki sözleşmede belirtilecektir.

-Gerekirse, uzaktan çalışmanın mekanı için düzenlemeler işe başlamadan önce tamamlanacaktır.

-Bu düzenlemelerden kaynaklanan masrafların karşılanma yöntemi, uzaktan çalışan ve işveren tarafından ortaklaşa belirlenir.

-İş sözleşmesi aksini belirtmedikçe, uzaktan çalışanın malzeme ve iş araçlarını üretmek için ihtiyaç duyulan malzeme ve araçların işveren tarafından sağlanması esastır. Bu malzemeler ve iş araçlarının kullanım koşulları ve bakım ve onarım koşulları, uzaktaki çalışana açık ve kapsamlı bir şekilde iletilir.

-İş aletleri işveren tarafından sağlanmış ise, işçiye teslim edildiği gün maliyetlerini gösteren iş aletlerinin listesi işveren tarafından yazılı olarak işçiye verilir.

-İşçiye verilen belgenin işçi tarafından imzalanmış bir nüshası işveren tarafından çalışanın kişisel dosyasında saklanacaktır. İş sözleşmesi kapsamındaki iş sözleşmesine ek olarak veya sözleşmenin imzalandığı tarihte iş araçlarının listesi üzerinde anlaşmaya varılırsa, yazılı bir belge verilmesi gerekli olmayacaktır.

-İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olarak gerekli giderlerin tespiti ve karşılanması ile ilgili hususlar iş sözleşmesinde belirtilir.

-Uzaktan çalışmanın zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilmiştir. Taraflar, yasal kısıtlamalara uymak kaydıyla çalışma saatlerini değiştirebilir. Fazla mesai, işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin onayı ile yasalara uygun olarak yapılır.

-Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve süresi, uzaktan çalışan ve işveren tarafından belirlenecektir.

-İşveren; Uzaktan çalışanı, iş yeri ve yapılan işe ilişkin verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin iş yapma ilkeleri ve ilgili düzenlemeler hakkında bilgilendirmek ve bu verileri korumak için gerekli adımları atmalıdır.

-İşveren, korunacak verilerin tanımını ve kapsamını sözleşmede belirtir.

-Verileri korumak için, uzaktaki çalışanın işveren tarafından belirlenen çalışma yönetmeliklerine uyması gerekir.

-İşveren, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanı ihtiyati tedbirler konusunda bilgilendirmek, gerekli eğitimleri yapmak, sağlık gözetimi yapmak ve tedarik edilen ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini, ekipmanın niteliğini dikkate alarak almakla yükümlü olacaktır.

-Tehlikeli kimyasallar ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya bu maddelerin atıklarıyla çalışma gerektiren pozisyonlarda, biyolojik ajanlara maruz kalma riski içeren iş süreçlerinde uzaktan çalışmak mümkün olmayacaktır.

-İş ilişkisi doğrudan bir uzaktan iş sözleşmesi temelinde kurulabilir veya halihazırda işyerinde çalışan bir çalışanın iş sözleşmesi, işçi ve işveren kabul ederse uzaktan iş sözleşmesine dönüştürülebilir.

-Yönetmelik ayrıca çalışanın uzaktan çalışma başvurusuyla ilgili konuları da listelemektedir:

-Talep yazılı olarak yapılır.

-Başvuru, işyerinde belirtilen prosedüre göre işveren tarafından değerlendirilir.

-Talebi değerlendirirken, yapılan işin ve çalışanın niteliği ve işveren tarafından belirlenen diğer kriterler nedeniyle uzaktan çalışmaya yatkınlıklar kullanılır.

-Başvuru değerlendirme sonucunun, başvurunun yapıldığı şekilde otuz gün içinde çalışana bildirilmesi esastır.

Talep kabul edilirse, 5. maddede belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılacaktır.

-Uzaktan çalışmaya geçiş yapan bir çalışan, ikinci fıkrada belirtilen şekilde işyerinde işe yeniden başlama talebinde bulunabilir. İşveren bu talebi bir öncelik olarak ele alır.

-Yönetmelikte belirtilen önemli nedenlerle uzaktan çalışmanın işyerinin tamamında veya bir bölümünde gerçekleştirilmesi durumunda, çalışanın uzaktan çalışmaya geçiş talebi veya rızası gerekli değildir.



Son Güncelleme: 10.03.2021 21:30
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Uzaktan çalışmaİşçiİşveren
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