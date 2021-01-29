Yeni Reform Paketi ne zaman açıklanacak? Yeni reform paketi içeriğinde neler olacak?

Pandemi beraberinde ekonomik alanda zorlu günler yaşayan Türkiye, bu alanda yeni tedbirler almaya devam ediyor. Dolar kuru 8,54’e yükseldikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa yeni reform paketi hazırladıklarını bildirmişti. Yeni reform paketi beraberinde hukuk ile ekonomi alanlarında büyük yeniliklerin yapılacağının altı çizildi. Uzun zamandır konuşulan yeni reform paketi ile ilgili vatandaşlar yeni reform paketinin ne zaman çıkacağını merak etmeye başladılar. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların merak ettikleri sorulara açıklık getirdi.

Yeni reform paketi ne zaman açıklanacak?

Hukuk ile ekonomi alanlarında 128 kanunda değişiklik yapılacak olan yeni reform paketi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, hazırlıklarını tamamlamak üzere oldukları yeni reform paketlerini yakın zamanda meclisin takdirine sunacaklarını, bu yeni reform tekliflerinin ülkemizi 2023 yılına ve daha sonrasına taşıyacak kadar köklü ve önemli düzenlemeleri kapsadığını dile getirdi.

Önümüzdeki hafta içinde yeni reform paketinin kamuoyu ile paylaşılacağı düşünülüyor.