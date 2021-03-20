Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nerelidir? Şahap Kavcıoğlu hakkında bilgiler

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, görevinden alınarak yerine Yeni Merkez Bankası Başkanı olarak Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

27 Mayısıs 1967 yılında Bayburt’ta doğan Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İşletme okumuştur. İstanbul Üniversitesi’nde Muhasebe Enstitüsünde denetim uzmanı görevi alan Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştır. Şahap Kavcıoğlu, İngiltere’de Hastings Koleji’nde İşletmecilik eğitimini tamamlamıştır.

Yeni Merkez Bankası Başkanı, ilk olarak EsBank’ta görev almıştır. Bankada müfettişlik, müfettişlik yardımcılığı, şube müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı yapmıştır. Halk Bankası’nda insan kaynakları, kredi politikaları, organizasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı ve İstanbul bölge koordinatörlüğü gibi görevler üstlenmiştir. Ayrıca Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Deneği üyeliği ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.