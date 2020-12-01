Yeni koronavirüs önlemleri neler?

Yeni Alınan Kararlarla Birlikte Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Başlıyor? Yasak Ne Zamanlar İçin Geçerli? Yeni Alınan Önlemler Nelerdir?

Yeni yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalar yaptı. Kısıtlamalar yeniden mi başladı? Yeni gelen kısıtlamaların zaman aralıkları nasıl değişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, ilk olarak maske kullanımına, temizlik ve mesafe kurallarının uyulmasına vurgu yaptı. Koronavirüs dönemi sebebiyle alınan tedbirlere açıklık getiren Erdoğan bu konu hakkında neler söyledi? Hangi günler sokağa çıkmak yasak olacak, ne zaman başlayacak, koronavirüs konusunda alınan yeni tedbirler nelerdir gibi sorulara yanıt verildi.

Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman?

Yeni tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasağı saatleri değişiklik göstermiştir. Yeni toplantıdan önce yalnızca hafta sonu olan yasaklar artık, hafta içi de olmaya başlayacaktır. Yeni yasaklar hafta içi saat 21.00 ile bir sonraki gün 05.00’a kadar olacaktır. Hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00 ile pazartesileri saat 05.00’a kadar yasak uygulanacaktır.

Yeni Alınan Önlemler Nelerdir?