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Yeni koronavirüs önlemleri neler?

Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde bazı kısıtlamalar yeniden getirilmeye başladı. Bu kısıtlamalar, yeni yapılan Kabine toplantısı ile belirlendi. Hafta içi ve hafta sonu uygulamada olacak sokağa çıkma yasağı, kabine toplantısından önce yalnızca hafta sonu idi. Önümüzdeki günlerde yeni bir karar alınana kadar belirli saatler arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı vardır.

01 Aralık 2020 Salı 21:56
Yeni koronavirüs önlemleri neler?
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Yeni Alınan Kararlarla Birlikte Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Başlıyor? Yasak Ne Zamanlar İçin Geçerli? Yeni Alınan Önlemler Nelerdir?

 

Yeni yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı açıklamalar yaptı. Kısıtlamalar yeniden mi başladı? Yeni gelen kısıtlamaların zaman aralıkları nasıl değişti? 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, ilk olarak maske kullanımına, temizlik ve mesafe kurallarının uyulmasına vurgu yaptı. Koronavirüs dönemi sebebiyle alınan tedbirlere açıklık getiren Erdoğan bu konu hakkında neler söyledi? Hangi günler sokağa çıkmak yasak olacak, ne zaman başlayacak, koronavirüs konusunda alınan yeni tedbirler nelerdir gibi sorulara yanıt verildi.  

 

Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman?

 

Yeni tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasağı saatleri değişiklik göstermiştir. Yeni toplantıdan önce yalnızca hafta sonu olan yasaklar artık, hafta içi de olmaya başlayacaktır. Yeni yasaklar hafta içi saat 21.00 ile bir sonraki gün 05.00’a kadar olacaktır. Hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00 ile pazartesileri saat 05.00’a kadar yasak uygulanacaktır.  

 

Yeni Alınan Önlemler Nelerdir?

 

Yeni alınan önlemler doğrultusunda AVM giriş çıkışlarına kısıtlama getirildi. AVM’lere HES kodu ile giriş yapılabilecektir. Hamam, sauna ve masaj salonlarına girişlerde de kısıtlamalar mevcuttur. Nikah, nişan töreni ve düğünlerde de bazı kısıtlamalar mevcuttur.  



Son Güncelleme: 01.12.2020 21:56
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Sokağa çıkma YasağıKabine Toplantısı
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