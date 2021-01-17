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Yeni kimliklerde cilt ve seri no'lar nerede yazıyor? Neden cilt ve seri no kimlikte yok?

Çipli kimlik kartlarına geçiş süreci devam ederken yeni kimliklerde cilt ve seri no'ların nerede yazdığı belli oldu.

17 Ocak 2021 Pazar 23:06
Yeni kimliklerde cilt ve seri no'lar nerede yazıyor? Neden cilt ve seri no kimlikte yok?
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Uzun yıllardır kullanılan nüfus cüzdanları, 2017 yılından itibaren yerini çipli kimlik kartlarına bıraktı. İçerisinde birçok özelliği barındıran yeni kimlik kartlarında nüfus cüzdanlarının aksine  cilt no ve seri no bilgisi yer almıyor.

Yeni kimliklerde seri no nerede yazar?

Yeni kimliklerde seri no bilgisi, kimliğin ön yüzünde yer alan 9 haneli numaradır. Ad ve soyad bilgisinin hemen altında yer alan seri numarası oldukça özel bir bilgidir ve kimlik kartını tanımlamada kullanılır. Yeni kimlik kartlarının üst düzey güvenlik seviyesinde olması nedeniyle üzerinde eskiden olduğu gibi özel bilgiler yer almıyor.

Yeni kimliklerde sıra no nerede yazar?

Yeni kimliklerin üzerinde ad-soyad, T.C. kimlik numarası, seri numarası ve doğum yeri gibi bilgiler vardır. Eski kimliklerde bulunan sıra numarası, yeni kimliklerde bulunmamaktadır. Bunun yerine gerekli tüm ayrıntılar yeni kimlik kartının ön yüzündeki 9 haneli numaranın içerisindedir.

Yeni kimliklerde cilt no nerede yazar?

İntenette yapılan işlemlerde ve devlet kurumuna kayıt olmak istediğinizde cilt no bilgisi talep ediliyor. Eski kimliklerde yer alan cilt no, yeni kimliklerde yer almamaktadır. Cilt no, seri no ve sıra no gibi bilgiler yeni kimlik kartının ön yüzündeki 9 haneli numarada bulunmaktadır.

Yeni kimliklerde hangi bilgiler yer alıyor?

3 yıl önce kullanılmaya başlayan yeni kimliklerin üzerinde T.C. kimlik numarası, seri no, ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, biyometrik bilgiler, veriliş tarihi, geçerlilik süresi ve imza bilgisi yer almaktadır. Yeni kimliklerde sıra no, aile sıra no, cilt no, kütük, mahalle gibi bilgiler bulunmamaktadır.

Yeni kimlikler ne zamana kadar çıkarılır?

1 Ocak 2017 yılında yürürlüğe giren yeni kimlik kartlarına geçiş süreci henüz tamamlanmadı. Vatandaşlar yeni kimliklerinin yanı sıra eski kimliklerine kullanmaya devam edebilirler. Yeni kimliğe geçiş süreci 2023 yılına kadar devam edecek.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 23:06
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Kimlik KartıçipliSeri NoCilt No
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