İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?

Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?’a dair gelişmeleri 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 06:36
Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?
Takip Et:


Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele çerçevesinde seyahat işlemleri için HES kodu zorunlu hale getirilmiştir. Hayat Eve Sığar koduyla uçak, otobüs veya tren gibi toplu seyahat edilen araçlarda yolculardan herhangi birisinde virüs belirtisi ortaya çıktığında tedbirler alınır ve bulaşma riskinin azaltılması hedeflenmektedir.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu almak isteyen kişilerin ilk olarak ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Uygulama içerisinde bulunan HES Kodu İşlemleri sekmesinden kodu bir defalığına veya süresiz olarak alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.08.2020 06:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hayat Eve SığarSağlık BakanlığıHes Kodu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?
Azer Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Azer yok mu? Cihangir Ceyhan neden veda etti?
2020 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri
13. Burç yılan burcu nedir?  29 Kasım 17 Aralık yılan burcu özellikleri
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 28 Ağustos 2020 Cuma
Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır, hangi durumlarda kesilir?
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
PTT personel alımı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? 2020 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, adaylarda aranacak şartlar neler?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Günlük burç yorumları 3 Temmuz 2019 Çarşamba - Burcunuzun hayatınız üzerindeki etkileri nasıl olacak?
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2020 yılı burs miktarı
Yaralı Kuşlar dizisi bitti mi, dizi yayından kaldırıldı mı? Yaralı Kuşlar neden final yaptı?
Ev kiraya verilirken nelere dikkat edilmeli?
Çarkıfelek yeni bölümleri ile ekranlara geri dönüyor!
Ptt çağrı merkezi neden sürekli meşgul, neden ulaşamıyorum? 2020
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2020
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 28 Ağustos 2020 Cuma Hangi banka ne kadar kazanç verir?
2020 Ağustos ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödemeleri hesaplara ne zaman geçer?
MEB onaylı bilgisayar sertifikası nereden, nasıl alınır? Hangi kurumlardan alınabilir?
Gürcistan’a nasıl gidilir? 2020 Gürcistan'daki meşhur yemekler neler? Hayat pahalılığı nasıl?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.