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Yeni kimlik ve ehliyet eşleştirme nasıl yapılır? Yeni kimlik ve ehliyet birleştirmek için randevu nasıl alınır?

Yeni kimlik kartı ve ehliyete sahip olan birçok vatandaş, kartlarını birleştirerek artık tek bir kart kullanacak. Bu uygulamayı kullanmak isteyen vatandaşlar yeni kimlik ve ehliyet eşleştirme nasıl yapılır konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte yeni kimlik ve ehliyet eşleştirme işlemleri.

15 Aralık 2021 Çarşamba 21:18
Yeni kimlik ve ehliyet eşleştirme nasıl yapılır? Yeni kimlik ve ehliyet birleştirmek için randevu nasıl alınır?
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Ülkemizde kullanılmaya başlanan yeni çipli kimlik kartları ile artık kimlik ve ehliyet tek bir kart altında toplanıyor. Vatandaşlar yeni kimlik kartlarına, ehliyet bilgilerini entegre ederek ekstra kart taşıma zahmetinden kurtulacak.

Yeni kimlik ve ehliyet birleştirmesi nasıl yapılır?

Yeni çipli kimlik kartı ve ehliyetini tek bir kartla kullanmak isteyen vatandaşların  bu işlem için öncelikle randevu alması gerekmektedir. birleştirme işleminin yapılabilmesi için her iki kartında güncel ve yeni olması gerekiyor. vatandaşlar randevu tarihlerinde nüfus müdürlüklerine giderek birleştirme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yeni kimlik ve ehliyet birleştirmek için randevu nasıl alınır?

Kimlik kartı ve ehliyeti birleştirme randevusu almak için;

- https://randevu.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden randevu alınmalıdır. Randevuya gitmeyen kişilere en az 1 ay sonra yeniden randevu verilmektedir. Bu nedenle randevuya belirtilen tarihte gidilmelidir.

- Adrese girdikten sonra ‘’T.C. Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme’’ seçeneğine tıklanmalıdır.

- Sistemde T.C. kimlik kartı ve sürücü belgesinin 01.01.2016 tarihinden sonra alınmış olması hatırlatması kabul edilmelidir.

- Açılan sayfada ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, telefon numarası ve güvenlik kodu bilgileri girilmedir.

- Daha sonra hangi il ve ilçeden randevu alınacağı ve istenen nüfus müdürlüğü seçimi yapılır.

- Randevu tarihi ve saati seçilerek randevu onaylanır.

- Telefon ile randevu almak isteyenler ALO 199 numarasını arayarak randevularını alabilirler.

Yeni kimlik ve ehliyet birleştirme ücreti nedir?

Yeni kimlik kartını ehliyetleri ile birleştirmek isteyen kişilerden ücret alınmamaktadır. Ancak bunun için kimlik kartının ve ehliyetin yeni olması gerekmektedir. eski kimliğe ve ehliyete sahip olan kişilerin 15 TL ücret ödemeleri gerekiyor. ayrıca bu kişilerden sağlık raporu için de ek ücret talep edilebilmektedir.


Son Güncelleme: 15.12.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Kimlik KartıEhliyet
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