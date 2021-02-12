Yeni kimlik seri no ve cilt no nerede yazar?

Yeni çipli kimlik kullananların aklındaki bir soru da cilt ve seri numaralarının nerede yazdığı oldu. Eski kimlik kartlarında cilt numarası kimliğin arka tarafında yer almaktaydı. Yeni kartlarda seri ve cilt numaralarının nerede yazdığı merak konusu oldu.

YENİ KİMLİKLERDE CİLT NUMARASI

Yapılan yeni düzenlemelerle, eski kimliklerin artık kullanılmayacağı ve yeni kartlara geçiş yapılacağı kesinleşmişti. Bir çok kişi bu açıklamalarla birlikte kimliklerini değiştirmeye başladı. Yeni kimliklerini kullanan kişiler cilt numaralarının nerede yazdıklarını merak etmeye başladı. Fakat yeni kartlarda, cilt numarası yer almamaktadır.

Yeni kimlik kartlarında, aile sıra numarası,kan grubu, cilt numarası ,medeni hal gibi bilgiler ne yazık ki bulunmamaktadır.

CİLT NUMARASI SORGULAMA İŞLEMİ

E-Devlet üzerinden cilt numara bilgileri öğrenilebilmektedir. E-devlet dışındaki herhangi bir yerden bu bilgiler öğrenilememektedir. E-devlet kimlik bilgileri sistemi üzerinden istediğiniz kimlik bilgisi detaylarına ulaşabilirsiniz.

CİLT NUMARALARI NEDEN YOK?

Yapılan yeni düzenlemeler ile yeni kimlik kartları kullanılmaya başlandı. Fakat bu kimliklerde cilt numarası bilgisi yer almamaktadır. Bunun sebebi ise, herhangi bir kayıp ve çalıntı durumunda, başka kişiler tarafından isminizce işlemler yapılmasının önüne geçilmesidir. Bu sebeple tüm bilgileriniz kimlik üzerinde bulunmamaktadır. Ulaşmak istediğiniz her türlü kimlik bilgilerine,E-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

AİLE SIRA NUMARASI ÖĞRENME

CİLT SIRA NUMARASI

Aile sıra numaranızı da E-devlet sistemi üzerinden kimlik bilgilerine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

Yeni kimliklerin üzerinde bu bilgiler bulunmamaktadır. Eski nüfus cüzdanınızda bulunan bu bilgilerin risk oluşturduğu gerekçesiyle, yeni kimliklerde bulunması,yeni düzenlemeler ile yasaklandı.

Yeni kimliklerde, işlemleriniz için,tüm bilgilere çip sayesinde ulaşabilmektesiniz. Kart üzerinde bulunan çipi okutmanız ile tüm bilgilerinize erişebilmektesiniz. Herhangi bir kayıp ya da çalıntı durumunda ise, bildiriniz üzerine bu çipler işlemlere kapatılmaktadır.

CİLT NUMARASI KAÇ HANELİDİR?

E-Devlet sistemi üzerinden bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

CİLT SERİ NUMARASI

Yeni kimlikler üzerinde cilt seri numarası bulunmaktadır. Güvenlik açısından hiçbir tehlike oluşturmayan seri numarasını,yeni çipli kimliğinizden öğrenebilirsiniz.