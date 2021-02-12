İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Yeni kimlik seri no ve cilt no nerede yazar?

Yeni çipli kimlik kullanan kişiler, kart üzerinde bazı bilgilerin bulunmadığına dikkat çekti. Cilt numarasının yer almadığı yeni kimliklerde, bu bilgilere nasıl ulaşılacağı merak konusu oldu. Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz..

12 Şubat 2021 Cuma 02:22
Yeni kimlik seri no ve cilt no nerede yazar?
Takip Et:

Yeni çipli kimlik kullananların aklındaki bir soru da cilt ve seri numaralarının nerede yazdığı oldu. Eski kimlik kartlarında cilt numarası kimliğin arka tarafında yer almaktaydı. Yeni kartlarda seri ve cilt numaralarının nerede yazdığı merak konusu oldu.

YENİ KİMLİKLERDE CİLT NUMARASI

Yapılan yeni düzenlemelerle, eski kimliklerin artık kullanılmayacağı ve yeni kartlara geçiş yapılacağı kesinleşmişti. Bir çok kişi bu açıklamalarla birlikte kimliklerini değiştirmeye başladı. Yeni kimliklerini kullanan kişiler cilt numaralarının nerede yazdıklarını merak etmeye başladı. Fakat yeni kartlarda, cilt numarası yer almamaktadır. 

Yeni kimlik kartlarında, aile sıra numarası,kan grubu, cilt numarası ,medeni hal gibi bilgiler ne yazık ki bulunmamaktadır. 

CİLT  NUMARASI SORGULAMA İŞLEMİ

E-Devlet üzerinden cilt numara bilgileri öğrenilebilmektedir. E-devlet dışındaki herhangi bir yerden bu bilgiler öğrenilememektedir. E-devlet kimlik bilgileri sistemi üzerinden istediğiniz kimlik bilgisi detaylarına ulaşabilirsiniz. 

CİLT NUMARALARI NEDEN YOK?

Yapılan yeni düzenlemeler ile yeni kimlik kartları kullanılmaya başlandı. Fakat bu kimliklerde cilt numarası bilgisi yer almamaktadır. Bunun sebebi ise, herhangi bir kayıp ve çalıntı durumunda, başka kişiler tarafından isminizce işlemler yapılmasının önüne geçilmesidir. Bu sebeple tüm bilgileriniz kimlik üzerinde bulunmamaktadır. Ulaşmak istediğiniz her türlü kimlik bilgilerine,E-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

AİLE SIRA NUMARASI ÖĞRENME 

Aile sıra numaranızı da E-devlet sistemi üzerinden kimlik bilgilerine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

CİLT SIRA NUMARASI

Yeni kimliklerin üzerinde bu bilgiler bulunmamaktadır. Eski nüfus cüzdanınızda bulunan bu bilgilerin risk oluşturduğu gerekçesiyle, yeni kimliklerde bulunması,yeni düzenlemeler ile yasaklandı. 

Yeni kimliklerde, işlemleriniz için,tüm bilgilere çip sayesinde ulaşabilmektesiniz. Kart üzerinde bulunan çipi okutmanız ile tüm bilgilerinize erişebilmektesiniz. Herhangi bir kayıp ya da çalıntı durumunda ise, bildiriniz üzerine bu çipler işlemlere kapatılmaktadır.

CİLT NUMARASI KAÇ HANELİDİR?

E-Devlet sistemi üzerinden bu bilgiye ulaşabilirsiniz. 

CİLT SERİ NUMARASI

Yeni kimlikler üzerinde cilt seri numarası bulunmaktadır. Güvenlik açısından hiçbir tehlike oluşturmayan seri numarasını,yeni çipli kimliğinizden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.02.2021 02:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni KimlikCilt Numarası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Antalya'da sebze-meyve deposu alev alev yandı
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
İzmir ve Balıkesir'de hortum dehşeti! 5 kişi yaralı
Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü
Canımız tatlı çekti dediler suçlarını güvenlik kamerası ortaya döktü
Sakarya Valiliğinden
Sakarya Valiliğinden "Kar Toplantısı"
Samsun'da iki motosiklet çarpıştı, 2 yaralı var
Samsun'da iki motosiklet çarpıştı, 2 yaralı var

Popüler Haberler

Yeni kimlik seri no ve cilt no nerede yazar?
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 12 Şubat 2021 Cuma
Tazminat hesaplaması nasıl olur? 2021 Tazminat hesaplama yöntemi
İşe yönlendirme yardımı parası nedir, nasıl alınır? 2021 İşe yönlendirme yardım başvuru şartları
Un bozulur mu? Tarihi geçen veya bozuk un nasıl anlaşılır?
3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu ve başvuru formu linki
iddaa uzatmalar dahil mi? Maç uzatmaya giderse kupon yatar mı?
Muharrem İnce’nin partisinde kimler olacak?
TikTok counter nedir? TikTok counter hesap analizi işlemleri
İOKBS bursluk sınavı paraları hangi bankadan ödeniyor? İOKBS burs kartları hangi bankadan alınır?
Netflix yeni dizisi Snabba Cash nasıl bir dizi konusu ne?
Kia Ocak 2021 otomobil kampanyaları
2020 Qnb Finansbank KOSGEB kredisi şartları ve faiz oranları
Kırmızı Oda 1 Ocak Cuma yayınlanacak mı, yeni bölüm var mı, yok mu? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Pybs Bursu ne kadar süre alınabilir? Pybs bursu ne zaman kesilir?
Atv canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akıncı dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Bim'de indirimde ne var 12 Şubat 2021 Cuma bim indirimleri bu hafta
10000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 12 Şubat 2021 Cuma Bankaların 10 Bin TL mevduat faiz oranları
12 Şubat 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Şubat 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.