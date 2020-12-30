Yeni kimlik randevu işlemleri nasıl yapılır? Kimlik yenileme için gerekli evraklar ve randevu işlemleri

Yeni Kimlik Alma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar eski kimlik kartlarının sürelerinin yakın zamanda bitmesinden dolayı yeni kimlik kartının nasıl çıkarılacağını araştırıyorlar.

Kimlik randevusu işlemleri için yeni kimlik çıkartmak isteyen vatandaşlar yeni kimliğin nasıl çıkarılacağını araştırıyorlar.

Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yeni kimlik kartı sistemiyle beraber artık bütün bilgiler tek bir karta toplanacak. En son yapılan değişiklik ile beraber kimlik kartı ve ehliyet bilgileri de tek kartta bir araya gelecektir. Bu uygulamadan sonra hem kimlik kartı hemde ehliyetin birlikte değil de tek kartta taşınacaktır. Nüfus Müdürlükleri vatandaşlara bu konu hakkında yardımcı olacaktır. Ehliyet bilgilerinin kimlik kartına taşınması için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Bu uygulama ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ancak bu işlemleri yapmak için yapılması gereken şeyler vardır.

Kimlik Randevusu İşlemi İçin Neler Yapılmalıdır?

Yeni Kimlik Kartı için ilk önce biyometrik fotoğraf çekilmesi gereklidir. Eskiden bu yana hep kimlik yenileme işlemlerinde fotoğraf gerekliydi fakat yeni kimlik kartı için nüfus müdürlükleri biyometrik fotoğraf istemektedir.

Yeni Kimlik Kartı için fotoğraf çektirme aşamasından sonra yapılacak olan, kimlik kartı ücreti yatırmaktır. Bu işlem kimlik randevusu almadan yapılacak olan son işlemdir. Yeni Kimlik Kartı ücretini yatırabileceğiniz farklı yerler bulunmaktadır. Vergi Dairesi Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığının Web Sitesi, Anlaşmalı Bankalar ya da ATM’ler ve son olarak PTT şubeleri üzerinden yeni kimlik kartı ücreti yatırılmaktadır.

Yeni Kimlik Kartı Çıkartma Ücreti Ne Kadar

Nüfus Cüzdanı yenileme ücretleri belirli durumlara göre değişiklik göstermektedir.

Belirlenen Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ücreti 25 TL

Nüfus Cüzdanı kaybedilip yeniden çıkartılmak istediğinde verilecek olan ücret 25 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ücreti 25 TL

Kimlik Kartı kayıp bedeli ise 50 TL

Yeni Kimlik Kartı Ücreti yatırıldıktan sonra randevu almak gereklidir.

Yukarıdaki adımlar ehliyet randevusu, pasaport randevusu işlemleri içinde geçerlidir. Ehliyet alma işlemi randevusuz verilmemektedir. Ehliyet yenileme işlemi ise randevu sistemine bağlıdır.

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü kimlik randevusu işlemleri için farklı yollardan randevu alma imkanı sunuyor. Bunlar;

Yeni Kimlik Kartı için randevu alma yollarından birisi Çağrı Merkezi üzerinden randevu almaktır. Kimlik Randevusu almak için Nüfus VE Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün çağrı merkezi olan ALO 199’u arayarak 7/24 randevu alabilirsiniz.

İkinci yolan Web Sitesi üzerinden randevu alma işlemidir. Bu işlemi Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Web sitesine ulaşmak için https://randevu.nvi.gov.tr./ adresinden randevu almak mümkündür.

E-Devlet üzerinden de kimlik kartı için randevu alınabilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/nvi-tc-kimlik-karti-basvurusu-randevusu adresinden randevu alınabilir.

Kimlik Kartı Ve Ehliyet Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Alınan kararlardan dolayı 21 Eylül tarihinfen itibaren ehliyet ve yeni kimlik kartları birleştirilmeye başlandı. Bu işlemi yapmak için il yada ilçe nüfus müdürlüklerine giderek yeni kimlik kartı ile ehliyetinizi birleştirebilirsiniz. Bu işlemi ücretsiz ve kısa bir sürede yaptırmak mümkündür.

Yeni Kimlik Kartı Sorgulama Ve Takip İşlemleri Nereden Öğrenilir?

Yeni başvurulan kimlik kartının durumunu öğrenmek için ALO 199 çağrı hattı ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesi http://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden ve E-Devlet üzerinden Yeni Kimlik Kartının durumu öğrenilebilir.

Bunların yanında önemli şartlardan biriside başvuruya giderken HES Kodunuzun olmasıdır. HES Kodu olmadan randevunuza gidemezsiniz. HES Kodu E-Devlet üzerinden alınmaktadır.