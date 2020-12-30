İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Yeni kimlik randevu işlemleri nasıl yapılır? Kimlik yenileme için gerekli evraklar ve randevu işlemleri

Yeni Kimlik Kartı Nasıl Alınır? Yeni Kimlik Kartı için gerekli belgeler neler? Yeni Kimlik Kartı başvurusu nereden yapılır? Ehliyet ve Yeni Kimlik Kartını birleştirmek için ne yapılmalıdır? Ehliyet ve Yeni Kimlik Kartını birleştirmek için ne kadar ücret ödenir? Yeni Kimlik Kartı ücreti ne kadar? Vatandaşlar yeni kimlik kartının çıkartılma adımlarını ve başvurusu sürecini araştırıyorlar.

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:01
Yeni kimlik randevu işlemleri nasıl yapılır? Kimlik yenileme için gerekli evraklar ve randevu işlemleri
Takip Et:

Yeni Kimlik Alma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar eski kimlik kartlarının sürelerinin yakın zamanda bitmesinden dolayı yeni kimlik kartının nasıl çıkarılacağını araştırıyorlar.

Kimlik randevusu işlemleri için yeni kimlik çıkartmak isteyen vatandaşlar yeni kimliğin nasıl çıkarılacağını araştırıyorlar.

Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yeni kimlik kartı sistemiyle beraber artık bütün bilgiler tek bir karta toplanacak. En son yapılan değişiklik ile beraber kimlik kartı ve ehliyet bilgileri de tek kartta bir araya gelecektir. Bu uygulamadan sonra hem kimlik kartı hemde ehliyetin birlikte değil de tek kartta taşınacaktır. Nüfus Müdürlükleri vatandaşlara bu konu hakkında yardımcı olacaktır. Ehliyet bilgilerinin kimlik kartına taşınması için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Bu uygulama ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ancak bu işlemleri yapmak için yapılması gereken şeyler vardır.

Kimlik Randevusu İşlemi İçin Neler Yapılmalıdır?

  • Yeni Kimlik Kartı için ilk önce biyometrik fotoğraf çekilmesi gereklidir. Eskiden bu yana hep kimlik yenileme işlemlerinde fotoğraf gerekliydi fakat yeni kimlik kartı için nüfus müdürlükleri biyometrik fotoğraf istemektedir.
  • Yeni Kimlik Kartı için fotoğraf çektirme aşamasından sonra yapılacak olan, kimlik kartı ücreti yatırmaktır. Bu işlem kimlik randevusu almadan yapılacak olan son işlemdir. Yeni Kimlik Kartı ücretini yatırabileceğiniz farklı yerler bulunmaktadır. Vergi Dairesi Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığının Web Sitesi, Anlaşmalı Bankalar ya da ATM’ler ve son olarak PTT şubeleri üzerinden yeni kimlik kartı ücreti yatırılmaktadır.

Yeni Kimlik Kartı Çıkartma Ücreti Ne Kadar

Nüfus Cüzdanı yenileme ücretleri belirli durumlara göre değişiklik göstermektedir.

  • Belirlenen Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ücreti 25 TL
  • Nüfus Cüzdanı kaybedilip yeniden çıkartılmak istediğinde verilecek olan ücret 25 TL
  • Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ücreti 25 TL
  • Kimlik Kartı kayıp bedeli ise 50 TL

Yeni Kimlik Kartı Ücreti yatırıldıktan sonra randevu almak gereklidir.

Yukarıdaki adımlar ehliyet randevusu, pasaport randevusu işlemleri içinde geçerlidir.  Ehliyet alma işlemi randevusuz verilmemektedir. Ehliyet yenileme işlemi ise randevu sistemine bağlıdır.

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü kimlik randevusu işlemleri için farklı yollardan randevu alma imkanı sunuyor.  Bunlar;

  • Yeni Kimlik Kartı için randevu alma yollarından birisi Çağrı Merkezi üzerinden randevu almaktır. Kimlik Randevusu almak için Nüfus VE Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün çağrı merkezi olan ALO 199’u arayarak 7/24 randevu alabilirsiniz.
  • İkinci yolan Web Sitesi üzerinden randevu alma işlemidir. Bu işlemi Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Web sitesine ulaşmak için https://randevu.nvi.gov.tr./ adresinden randevu almak mümkündür.
  • E-Devlet üzerinden de kimlik kartı için randevu alınabilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/nvi-tc-kimlik-karti-basvurusu-randevusu adresinden randevu alınabilir.

Kimlik Kartı Ve Ehliyet Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Alınan kararlardan dolayı 21 Eylül tarihinfen itibaren ehliyet ve yeni kimlik kartları birleştirilmeye başlandı. Bu işlemi yapmak için il yada ilçe nüfus müdürlüklerine giderek yeni kimlik kartı ile ehliyetinizi birleştirebilirsiniz. Bu işlemi ücretsiz ve kısa bir sürede yaptırmak mümkündür.

Yeni Kimlik Kartı Sorgulama Ve Takip İşlemleri Nereden Öğrenilir?

Yeni başvurulan kimlik kartının durumunu öğrenmek için ALO 199 çağrı hattı ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesi http://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden ve E-Devlet üzerinden Yeni Kimlik Kartının durumu öğrenilebilir.

Bunların yanında önemli şartlardan biriside başvuruya giderken HES Kodunuzun olmasıdır. HES Kodu olmadan randevunuza gidemezsiniz. HES Kodu E-Devlet üzerinden alınmaktadır.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 23:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni Kimlik KartıEhliyet Kimlik Kartı BirleştirmeEhliyetNüfus MüdürlüğüE-devlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü

Popüler Haberler

Yeni kimlik randevu işlemleri nasıl yapılır? Kimlik yenileme için gerekli evraklar ve randevu işlemleri
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2020
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2020
Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yayınlanacak? Diziler yayınlanmayacak
Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak, Seda Sayan mı sunacak?
Yılbaşında hindi yemek ve hindi kesmek günah mı?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar ne zaman açıklanacak?
Gain Medya Terapist dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020
Sivasspor Karabağ maçı şifresiz veren kanallar listesi
Türkler Geliyor At Üstünde Alpler Türkler Geliyor filmi şarkısı ve sözleri
Rüyada mercimek çorbası görmek ne demektir? Rüyada mercimek çorbası içtiğini görmenin anlamı ve tabiri
Ehliyet ceza puanı sorgulama nasıl yapılır? Sürücü belgesi ceza puanı öğrenme işlemi
S-400 için ABD ne yaptırım yapmayı düşünüyor?
AGİ tutarları nasıl belirleniyor? 2020 Agi hangi şartlarda ödenir?
2021 Yılbaşı özel tv yayın akışı ve Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yılbaşı tv programları
2021 işkur işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası maaşa göre ödenen en düşük işsizlik maaşı ödemeleri güncel rakamları
SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Exxen nasıl izlenir? Exxen Tv nedir, nasıl izlenir?
2021 Uzman Erbaş alımları ne zaman başlayacak? Jandarma Uzman Erbaş alım şartları nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.