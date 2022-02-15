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Yeni kimlik kartlarında bilgiler nerede yazıyor? Çip içinde yer alan bilgiler neler?

Bilgilerin güvenliği nedeniyle çipli kimlik uygulaması devam ediyor. Çipli kimliğe geçmek için son gün ne zaman? Yeni kimlikte seri numarası nerede yazıyor? Haberimizde yeni kimlik kartları ile ilgili merak edilenlere yer verilmiştir.

15 Şubat 2022 Salı 07:22
Yeni kimlik kartlarında bilgiler nerede yazıyor? Çip içinde yer alan bilgiler neler?
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Yeni kimlik kartları eski kartlardan farklı olduğu için seri, cüzdan ve cilt no yazan yer bulunmakta zorlanıyor. Yüzlerce kişi yeni uygulama ile eski kimliklerine veda ederek yeni kimliğe geçiyor. Yeni kartlarda güvenlik üst seviyede ve çip uygulaması mevcut.

Seri no

  • 9 haneli bir sayıdır. 1harf bulunur.
  • Kartın ön tarafındadır. Fotoğrafın sağındadır. Ad, soyad ve doğum tarihinin altında bulunur.
  • Eski kimlikte fotoğrafın altında bulunur.
  • Sıra no eski kimlikte yer almaktadır. Yeni kimlikte yoktur.
  • Sıra numarasını E-Devlet sisteminden öğrenmek mümkündür.
  • Resmi kurum ve banka gibi yerlerde gerekmektedir.

Cüzdan no

  • Güvenlik nedeniyle yeni kimlikte bulunmamaktadır.
  • Bu bilgiler çipin içinde kayıtlıdır.
  • Cilt no öğrenmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunabilir ya da E-Devlet sisteminden sorgulama yapabilirsiniz.

Sıra no

  • Yeni kimlik üzerinde bulunmamaktadır. Çipin içinde yer alır.
  • Eski kimliklerde kartın arka yüzünde aile sıra no yanında yer alır.
  • Bilgilere ulaşmak için E-Devlet sistemini tercih edebilirsiniz.

Cilt no

  • Kartta cilt no bulunmamaktadır. Çip içinde yer alır.
  • Cilt no öğrenmek için E-Devlet tercih edilebilir.

Çip içinde yer alan bilgiler

  • T.C. kimlik no
  • Seri no
  • Ad, soyad
  • Anne ve baba adı
  • Doğum yeri ve tarihi
  • Cinsiyet
  • Din
  • Medeni hal
  • Kan grubu
  • Veriliş tarihi
  • Biyometrik veriler
  • Belgenin geçerlilik tarihi

Kimlik bilgilerine nasıl ulaşılır?

  • E-Devlet sisteminden yeni kimlik kart bilgilerini öğrenmek mümkündür.
  • Yeni kimliklerde kart yüzeyinde bulunmayan bilgiler çip içinde kayıtlıdır.
  • Bu bilgilere ulaşmak için E-Devlet sisteminde Kimlik Bilgilerim alanı seçilmelidir.

E-Devlet şifresi PTT şubelerinden 2,50-5 TL ücret ile alınabilmektedir.

Yeni kimlik almak için son gün

Yeni kimlik kartları için son başvuru tarihi 2023 yılıdır. Bu sürede yeni kimliğe geçmeyen vatandaşlar ceza almayacaktır. Ancak 2023 itibariyle ceza işlemleri başlayacaktır.

Yeni kimlik için başvuru

İl ya da ilçe merkez Nüfus Müdürlüklerinden randevu alınmalıdır. Daha sonra ücret ödenmeli makbuz alınmalı ve biyometrik fotoğraf ile başvuru yapılmalıdır. Başvuru sonrası PTT kargo ile 1-2 hafta içinde kartınız gönderilir.

Değerli kağıt bedeli

Değerli kağıt bedelleri, her sene Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 2020 senesinde kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeni ve değiştirme nedeni düzenlenmiştir.

  • Kimlik kart bedeli 25 TL
  • Yenilemek isteyenler için kağıt bedeli 50 TL

Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan belgesi bedeli vergi dairesi müdürlükleri tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığına ait resmi intenet sitesinden veya anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri tarafından ödenmektedir.



Son Güncelleme: 15.02.2022 07:22
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Anahtar Kelimeler:
KimlikÇip
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