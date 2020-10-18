İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...

Yeni kimlik kartı kaybetme cezası ve yeniden çıkarma işlemleri 2020

Yeni kimlik kartı kaybetme cezası ve yeniden çıkarma işlemleri konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kimlik kartı kaybetme cezası ve yeniden çıkarma işlemleri ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 18.10.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 15:34
Yeni kimlik kartı kaybetme cezası ve yeniden çıkarma işlemleri 2020
Takip Et:

Yeni dönemde çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlanması ile beraber kartlarını kaybeden vatandaşlar kaybetme harcının ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar.  En son tarih olarak 2023 senesi ifade edilen yeni kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde yenileme ücreti ve kaybetme harcı ödenmesi gerekmektedir.

Kayıp Çipli Kimlik Kartı Başvurusu

Vatandaşların yeni çipli kimlik kartlarının kaybolması halinde kart ilk olarak iptal edilmekte ve eski kart işlevselliğini kaybetmektedir. Bu süre içinde vatandaşların güvenliği için kartlarını kaybettiklerini gazeteye ilan vermeleri ve emniyete ilgili bildiride bulunmaları gerekmektedir.

Çipli Kimlik Kartı Kaybetme Cezası


Kimlik kartını kaybedenler için herhangi bir ceza uygulanmamaktadır. Ancak kartların yenilenmesi için 45-50 TL kadar bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Yeni Kimlik Kartı İçin Gereken Evraklar

  • Alo 199′ dan randevu alınabilmektedir.
  • Harç kağıt bedelinin ödemesi (İnteraktif Vergi Dairesinden, anlaşmalı bankaya yatacak ödeme)
  • Harç kağıt bedeli dekontu
  • 1 ay içinde çekilmiş Biyometrik 2 adet fotoğraf
  • İstenen evraklar ile nüfus müdürlüğüne başvuru yapılabilmektedir.

Kayıp Kimlik Kartı Yenileme Ücretleri

  • Kaybolan kimlik için verilecek ücret: 50 TL
  • Yeni çipli kimlik kartı başvurusu için: 25 TL
  • Evlilik için (yenileme): 25 TL
  • Yeni doğanlara ücret: Yoktur. Fakat kayıt işlemi 1 ayı aştıysa: 25 TL

Yeni Kimlik Kartında Yer Alan Bilgiler

Yeni kimlik kartlarının üzerinde yer alan çip içerisinde birçok bilgi bulunmaktadır. Eski kimlik kartlarında yazılı olarak yer alan bilgiler yeni kartlarda çip içinde yer almaktadır. Aşağıdaki kısımda bu çiplerin içinde yer alan tüm bilgiler sıralanmıştır.

  • T.C. Kimlik Kartı Numarası
  • Reklam – Soyad
  • Anne Adı- Baba Adı
  • Doğum Yeri ve Tarihi
  • Cinsiyeti
  • Medeni Hali
  • Kan Grubu
  • Dini
  • Veriliş Tarihi
  • Kayıt Seri Numarası
  • Belge Geçerlilik Tarihi
  • Kişiye Özgü biyometrik bilgiler

Yeni Kimlik Kartı Kaybolduğunda İstenen Belgeler

İlk olarak Çipli Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu bildirim ALO 199 hattına ya da bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne yapılabilmektedir. Ardından son 6 ayda çekilmiş 3 tane biyometrik fotoğraf ile muhtarlıktan alınan nüfus cüzdanı kayıp formunun doldurulması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 18.10.2020 15:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YenilemeKimlik Kartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı büyük tepki çekti
Hatay'daki yangın bölgesi yakınında 'Ne varsa yansın' yazısı büyük tepki çekti
Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürdü!
Otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürdü!
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!

Popüler Haberler

Yeni kimlik kartı kaybetme cezası ve yeniden çıkarma işlemleri 2020
Hangi borçlara yapılandırma gelecek? 2020 Vergi borçları yapılandırması ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı talimatı verdi!
Kefaret dizisi ne zaman başlayacak? Kefaret dizisinden yeni görüntüler geldi!
2020 Hangi bankalar gelir belgesiz araç kredisi vermektedir?
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışan anneye yapılan devlet yardım ve destekleri 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
TOKİ Kredisi Çekmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
Malta'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Star Tv Yeni Bir Ev Yarışması başvuru formu ve şartları
Halkbank 1.19 oranlı 60 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası
Hakan Muhafız’ın 3. sezonun ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız yeni sezon tarihi belli oldu!
En uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar ve geri ödeme planları
Vodafone müşteri hizmetleri temsilcisine nasıl hızlı bağlanırım?
En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak! 2021 Ocak ayı zammı belli oldu mu?
Alevlerin Ardından dizisinin Çiçek'ı Hazar Ergüçlü'nün hayat hikayesi!
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı ne? Toprak Can Adıgüzel oynadığı diziler
Kenya güncel asgari ücret tutarları 2020
Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Saç satmak istiyorum, saç satmak günah mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.