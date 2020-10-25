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Yeni Kimlik Kartı Çipinde Hangi Bilgiler Var?

Hayatımıza yeni giren kimlik kartının özellikleri nedir? 2016 yılından beri kullanmaya başladığımız çipli yeni kimlik kartının özellikleri nelerdir? Yeni kimlik kartının eskisine göre değişen tarafları nedir? kimlik üzerindeki değişen bilgiler nelerdir? bu soruların cevabına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 21:10
Yeni Kimlik Kartı Çipinde Hangi Bilgiler Var?
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Yeni kimlik çipinde hangi bilgilerin yer aldığı sorusu 2016 yılında hayatımıza giren bu yeni kimliklerle ilgili en merak edilen şeylerden biri. Çünkü yeni kimlik türü eskisinden tamamen farklı. Öneğin hiçbirimiz ilk bakışta bu yeni kimliklerle ilgili bilgileri göremeyiz. Bu yeni kartların kapasitesi eski kimliğin neredeyse yarısıdır, ancak kimlik bilgileri eski kimliğe göre çok daha azdır. Kalan tüm puanların çip üzerindeki kimlik üzerinde olduğu söyleniyor. Doğal olarak bu durum halkın yeni çipli kimlik kartına olan merakını artırdı.

 Aldığınız yeni nesil kartın farklı fonksiyonları hakkında kimlik güncelleme işlemi sonrasında bilgilendirileceksiniz. Bu yazı boyunca cevaplayacağımız sorular şu şekildedir:

  • Yeni TC kimlik kartlarının çip bölümü hangi bilgileri içerir?

  • Yeni kimlik seri no nerede?

  • Yeni kimlik ne işe yarar?

Yeni Kimlik Kartı Çipinde Hangi Bilgiler Var?

Çip kimliği eski kimlikten tamamen farklıdır. Elbette bu kimlikleri benzersiz kılan, arkadaki minik elektronik çip. Bu çip üzerinde birçok bilgi işlenir. Ve bu bilgiler çipi tararken kolayca görüntülenebilir. Aşağıda verilen yeni kimlik öneğinde çipin tam yerini ve konumunu görebilirsiniz.


Bir zamanlar kimlik kartına kaydedilen bilgilerin çoğu artık çipte. Bu bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Önceki soyadı (kızlık soyadı)

  • Doğum yeri

  • Medeni hali

  • Dini

  • Kan grubu

  • Nüfusa kayıtlı olduğu yerin bilgileri

  • Veriliş nedeni

  • Veriliş tarihi

Artık bu bilgiler yalnızca çip taranırken görüntülenebilir. Diğer içerikler çip kimliğinin elektronik kısmına kaydedilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  • Kimlik kartının geçerlilik tarihi

  • Uyruğu

  • Cinsiyeti

  • Parmak izi

  • Biyometrik fotoğraf

  • Islak imza

Bu bilgi ayrıca çip kimliğine de dahildir. Kimliği güncellemek istediğinizde, biyometrik bir fotoğraf çekmeniz ve bir parmak izi sağlamanız gerekir. Aynı zamanda, kağıt üzerinde imzalamanız gerekir ve ardından garson imzayı tarayıcıdan geçirir. Bilgileri kimlik çipine kaydetmek için tüm bu işlemleri tamamlayın.

Yeni Kimlik Cüzdan No Nerede Yazar?

Seri numarası ve cüzdan numarası bilgileri eski kimliğin üstüne yazılır ve bulunması kolaydır ve yeni kimlikteki konum farklıdır. Ek olarak, yeni kimlik eski kimlikten çok daha küçük olduğu için, seri numarasını ve cüzdan numarasını yazıtından bulmak zor olabilir. Bu yüzden birçok insan bu konuyu inceliyor. Şunu söyleyelim:

  • Yeni kimliğe ait cüzdan ve seri numarası bilgileri; ad, soyad ve doğum tarihi sadece numaranın altındadır.
  • Kartın üzerinde "seri numarası" olarak yazılır ve harf ve rakamlardan oluşur. Seri numarası ve cüzdan numarası bilgilerinin tam yerini aşağıda verilen kimlik öneğinden kontrol edebilirsiniz.

Yeni Kimlikler Ne İşe Yarıyor? Özellikleri Neler?

Yeni kimliğe geçiş kesin olduğundan vatandaşlar bu çipli kartların neler yapabileceğini bilmek istiyor. Şimdi bu konulardan bahsedelim:

  • Çip kimliklerinin en önemli özelliği daha güvenli olmalarıdır. Çünkü ilk bölümde bahsettiğimiz gibi bu kartların üzerine bazı kimlik bilgileri yazılmıyor. Bu, kimlik hırsızlığı durumunda kötü niyetli kişilerin daha az bilgiye sahip olabileceği anlamına gelir. Bu sayede diğerleri gibi yasa dışı işlemleri engellemeye çalışmak.
  • Bu kartlar 10 yıl geçerli olup, malzemeler dayanıklı olduğu için aşınma ve yıpranma söz konusu değildir.
  • Yeni kimlikteki çip özel olduğu için kart kopyalanamıyor.
  • Kart üzerindeki bilgiler çip ile bağlantılı olduğu için değiştirilemez. Böylelikle kimlik sahteciliği önlenmiş olur.
  • Uluslararası standartlara göre yeni çip kimliği üretin. Kart ile verilen şifre nüfus idaresi kioskunda değiştirilerek kişiye özel işlem yapılmasına olanak sağlar.
  • Çip kimlik kartı vatandaşlara sözleşmeli kamu kurumlarına uzaktan erişim sağlar. Bu konudaki altyapı çalışmaları tamamlanmadığı için sistemi kullanamıyoruz ancak ileride anlaşmalı kamu kurumlarında işlerimizi uzaktan işlemek için PIN kodlarını kullanabileceğiz.
  • Bir önceki yazıda bahsettiğimiz durum bazı uluslararası kuruluşlar için de geçerli olabilir. Bu konudaki anlaşma halen devam etmektedir.
  • Uzun vadede yeni kimliğin hem ehliyet hem de banka kartı olarak kullanılabileceği söyleniyor. Bu sayede birçok işlemi tek bir kartla gerçekleştirebiliyoruz.
  • Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kart üzerindeki çipte depolanan bilgilerin de artabileceği söyleniyor. Sonuçta alan sınırsızdır. Bu çip üzerine birçok farklı bilgi kaydedilebilir.


Son Güncelleme: 25.10.2020 21:10
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Anahtar Kelimeler:
Yeni KimlikÇip
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