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Yeni kimlik belgesi çıkarırken istenen belgeler nelerdir?

Yeni çipli kimlik kartı almak için gerekli evraklar nelerdir? Hayatımızı kolaylaştıran çipli kartlar için istenilen belgeler nelerdir?

04 Ocak 2021 Pazartesi 17:00
Yeni kimlik belgesi çıkarırken istenen belgeler nelerdir?
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İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren T.C kimlik kartı vatandaşlara her türlü kolay imkânı sunuyor. Üretimine yeni başlanan yeni çipli kimlik kartları artık her alanda vatandaşların zorluk çektiği durumlarda kolay erişim sağlama imkânı sunmakta. 2023 yılına kadar kesinlikle alınması gereken yeni çipli kartlar il veya ilçe müdürlüklerinden randevulu veya randevusuz şekilde başvurulduğu sürece temin edebilirler. Kartların diğer kartlardan ziyade en önemli özelliği ise herhangi sahtecilik vs. dolandırıcılık gibi olaylarda güvenirliği sayesinde vatandaşların rahat etmesini sağlıyor.

Yeni Kimlik için gerekli olan maddeler:

Bİyometrik fotoğraf (Fotoğrafın son 6 ay içerisinde çekilmiş olması lazım)
Herhangi çoğaltıcı bilgisayar, fotokopi kabul edilemez. (Fotoğrafçı da çekilmesi gerek)

Yeni çipli kimlik başvurusunda bulunurken mutlaka eski kimlik kartınızı yanınızda bulundurmalısınız.
Yeni çipli kimlik kartı almak için 2021 yılı 25 TL başvuru ücreti bulunmaktadır.
Kimliklerin geçerlilik süresi ise 10 yıl.

Kimlik almak için randevu nasıl alınır?

 Başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ALO 199 Çağrı Merkezini arayarak veya https://randevu.nvi.gov.tr/  adresi üzerinden yeni çipli kimlik kartı almak için başvuruda bulunabilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.01.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
Yeni çipli Kimlik KartıKimlik Kartı
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