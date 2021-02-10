Yeni haftada sıcaklıklar düşüyor! Kar gelecek

Yeni haftada İstanbul, İzmir ve Bursa için lodosun azalacağı ve güneşli havaların artacağı haberi geldi. Başkentte bulutlu hava hakim olacak, çöl tozları sebebiyle çamurlu yağmur olasılığı bulunmaktadır. İstanbul 17, Başkent 12, İzmir ve Bursa 19, Antalya ise 18 derece olacaktır.
Ülke genelinde Cuma günü itibariyle ortalama 10-12 gün boyunca soğuk hava hakim olacak. Bu soğukların İstanbul’a kar bırakacağı tahmin ediliyor. Cuma sabah yoğun kar yağışı beklense de daha sonra etkisi azalacak ancak Pazar günü yine yoğun kar yağışı olacaktır.
İstanbul’da dün gece yoğun fırtına sebebiyle binalar hasar gördü. Gündüz saatlerinde yoğunluğu azalacak lodosun İzmir-İstanbul arasında bu gece de yoğun olması beklenmektedir.
Ülke genelinde kara kış bekleniyor
İstanbul’a kar ne zaman geliyor?
Cuma günü karlı olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi kar yağışı olmayacak ancak ertesi gün yani Sevgililer Günü’nde yoğun yağış beklenmektedir. Kar yağışının çarşambaya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu ile ilgili paylaşım yapmıştır.
Bölgenin son durumu nedir?
- Marmara bölgesinde gece yağan kuvvetli yağmur öğleye doğru etkisini azaltacak. Sert lodosla birlikte sıcaklık 17-20 derece aralığında olacaktır.
- İç Anadolu bölgesinde çöl tozları etkisini arttırdı. Çamurlu yağmurlar beklenmektedir. Eskişehir 16, Kayseri 14 derece olacaktır. Perşembe günü sisli hava tahmin ediliyor.
- Ege bölgesinde lodos ve hafif yağmur hakim olacak. Bodrum 20, Denizli 17, Kütahya 14 derece olacak. Perşembe günü kıyılarda lodos şiddetlenecek. Akşamları sağanak yağmur bekleniyor.
- Akdeniz ve Güneydoğu’da çöl tozları bekleniyor. Adana’nın iç kesimlerinde, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde sağanaklar bekleniyor. Adana 20, Gaziantep bulutlu ve 16 derece olacak.
- Karadeniz bölgesinin batı kesimlerinde yağmur hakim olacak. Bolu 15, Samsun 20, Trabzon bulutlu ve 19 derece olacaktır.
- Doğu Anadolu bölgesinde Malatya’da yağmur, Erzurum ve Muş arasında ise karla karışık yağmur hakim olacaktır. Yüksek bölgelerde kar etkili olacaktır.