Yeni haftada sıcaklıklar düşüyor! Kar gelecek

Yeni haftada İstanbul, İzmir ve Bursa için lodosun azalacağı ve güneşli havaların artacağı haberi geldi. Başkentte bulutlu hava hakim olacak, çöl tozları sebebiyle çamurlu yağmur olasılığı bulunmaktadır. İstanbul 17, Başkent 12, İzmir ve Bursa 19, Antalya ise 18 derece olacaktır.

Ülke genelinde Cuma günü itibariyle ortalama 10-12 gün boyunca soğuk hava hakim olacak. Bu soğukların İstanbul’a kar bırakacağı tahmin ediliyor. Cuma sabah yoğun kar yağışı beklense de daha sonra etkisi azalacak ancak Pazar günü yine yoğun kar yağışı olacaktır.

İstanbul’da dün gece yoğun fırtına sebebiyle binalar hasar gördü. Gündüz saatlerinde yoğunluğu azalacak lodosun İzmir-İstanbul arasında bu gece de yoğun olması beklenmektedir.

Ülke genelinde kara kış bekleniyor

İstanbul’a kar ne zaman geliyor?

Cuma günü itibariyle 10-12 gün süresince ülke genelinde soğuk hava hakim olacak. Gelecek hafta Salı ve Çarşamba günleri soğuk hava şiddetini arttıracaktır. Antalya ve KKTC’ye bile kar yağacağı tahmin edilmektedir.

Cuma günü karlı olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi kar yağışı olmayacak ancak ertesi gün yani Sevgililer Günü’nde yoğun yağış beklenmektedir. Kar yağışının çarşambaya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu ile ilgili paylaşım yapmıştır.

Bölgenin son durumu nedir?