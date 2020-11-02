Yeni doğan çocuk parası nasıl ve nereden alınır? Kimler doğum yardımı alabilir? Çocuk parası alma şartları

Dünyada doğum oranları azalırken, ülkeler nüfusu yükseltme ve emeklilik sistemlerinin çökmemesi için genç nüfusa ihtiyaç duyuyor. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de doğum teşvik etmek için annelere çeşitli destekler veriliyor. Bu destekler yeni doğan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik verilmektedir. Çocuk parası, yalnızca bir kez verilmektedir.

2020 çocuk yardım parası ne kadar?

Ülkemizde çocuk parası 2015 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yıldan itibaren annelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılaması adına çocuk parası verilmektedir. 2020 yılında çocuk parası kapsamında;

İlk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeme yapılmaktadır.

Annenin ikiz bebek sahibi olması durumunda ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 toplamda 700 lira doğum ödemesi yapılmaktadır. Üçüz bebek doğması durumunda ise toplamda 1300 lira ödeme yapılır.

Çocuk parası alma şartları nelerdir?

Çocuk parası alabilmek için öncelikli şart doğumun 15 Mart 2015 tarihinden sonra gerçekleşmesidir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum parası verilmemektedir.

Annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Çocuk parası alabilmek için ilk olarak çocuğun nüfus kaydının ve kimliğinin olması zorunludur.

Çocuk parası başvurusu nasıl yapılır?

Doğum parası alabilmek için;

Doğum yardımı başvuru dilekçesi,

Annenin kimlik belgesi fotokopisi,

Bebeğin kimlik belgesi fotokopisi,

Doğum belgesi gibi evrakların tamamlanması, sonrasında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlk Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine bizzat başvuru yapılmalıdır. Başvurular aynı zamanda posta yoluyla da kabul edilmektedir.

Devlet memurları ya da farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan ebeveynler, başvurularını çalıştıkları kuruma yapmalıdır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise Büyükelçilik ve Konsolosluk vasıtasıyla başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra belgeleriniz merkez tarafından incelenecek ve yapılan değerlendirmeler sonucunda onay durumu tarafınıza iletilecektir.

Çocuk yardımı ne zaman yatırılır?

Doğum yardımı parası başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda, başvurunuzun sisteme girildiği ayı takip eden ay içerisinde PTT şubelerinden ödenmektedir. Kimliğiniz ile herhangi bir PTT şubesine gitmeniz durumunda doğum yardımınızı alabilirsiniz.

Çocuk parası sorgulama

Çocuk parası başvuru sonucunuzu ve başvuru durumunuzu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/acshb-dogum-yardimi-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden ve ALO 170 çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz.