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Yeni doğan bebek için kimlik çıkarırken ücret ödenir mi?

Yeni bebek sahibi olan aileler, çocuklarının kimlik işlemlerini nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Yeni doğan bebekler için kimlik çıkarma işlemi oldukça kolaydır. Bu konu hakkında detaylı bilgiler paylaşılmıştır.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:04
Yeni doğan bebek için kimlik çıkarırken ücret ödenir mi?
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Her yıl doğan bebekler için çıkartılacak olan kimlik işlemlerinin ücretleri değişmektedir. Zamlanan ücretler her yıl değişmiş olsa da, çocuk sahibi olan kişiler çocuklarına kimlik çıkartmak zorundadır.

Yeni doğan bebeğin kimliğini kimler çıkarabilir?

Yeni doğan bir bebeğin kimlik işlemleri anne veya babası tarafından gerçekleştirilmelidir. Olağandışı bir durum söz konusu olduğunda bebeğin diğer akrabaları tarafından da kimlik çıkarma işlemi yapılabilse dahi normalde yalnızca anne ve baba kimlik işlemi yapabilir.

Yeni doğan bebek kimlik randevu almak için gerekenler

  • İntenet üzerinden yeni doğan bebekler adına kimlik randevusu alınabilmektedir.
  • Ebeveynler Nüfus Müdürlüklerine bizzat başvurarak kimlik alabilmektedir.
  • Kişiler belirlenen belgeler ile başvuru yapmalıdır.
  • Bebeğin kimliği 3-4 gün içerisinde adrese teslim edilir. O süre zarfı için ailelere geçici kimlik teslim edilir.

Yeni doğan kimlik başvurusu nereye, nasıl yapılır?

  • Bebekleri için kimlik çıkarmak isteyen aileler ilk önce randevu almalıdır.
  • Bebekleri için kimlik çıkarmak isteyenler Nüfus Müdürlüklerine gidip sıra alarak da işlemlerini gerçekleştirebilirler.
  • Kimlik başvuruları yaşanılan bölgenin Nüfus Müdürlüğünden yapılır.

Yeni doğan kimlik randevusu nasıl alınır?

Yeni doğan bebeklerinin kimliğini çıkarmak isteyen ebeveynler, bu işlem için randevu alarak sıra beklemeden işlemlerini halledebilmektedir. Ayrıca bu kişiler Nüfus Müdürlüklerine başvurarak bizzat sıra alarak da kimlik işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Randevu almak için 199 numaralı hat aranabilir ya da intenet sitesi üzerinden randevu işlemi yapılabilir. İntenetten randevu alınırken, bağlı bulunan adrese göre seçenekler uygun olarak doldurulmalıdır.

Yeni doğan bebeğe kimlik çıkartmak için gerekli belgeler nelerdir?

  • Çocuk doğum raporu
  • Anne ya da baba kimlik fotokopisi

Yeni doğan kimlik çıkarma ücreti 2020

Yeni doğan bebeklerin kimlik işlemlerinde ebeveynlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bu işlem devlet tarafından tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Yeni doğan bebeğe kimlik çıkarma kaç günde sonuçlanır?


Yeni doğan bebekleri için kimlik başvurusunu gerçekleştiren ailelere, üç ya da 4 gün içerisinde bebeklerinin kimliği teslim edilmektedir. Kimlik adrese teslim edilir. Bu süre zarfında kimlik yerine geçen geçici kimlik merkezler tarafından aileye verilmektedir.

Yeni doğan kimlik çıkarma süresi

Bebeği doğan kişiler, bebeğin doğduğu günden itibaren 30 gün içerisinde kimlik işlemlerini yapması gerekir. Ebeveynler bu işlemi 30 gün geciktirmesi halinde ceza ödemek zorunda kalır.

Yeni doğan bebek kimlik geç çıkarma cezası 2020

Aileler bebeklerinin kimlik işlemlerini 30 gün geçtikten sonra yapmaları halinde ceza ödemek zorunda kalırlar. Ödenecek olan bu ceza 50 ile 100 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Bebek doğduktan sonra yapılması gereken resmi işlemler 2020

  • SGK’ya başvuran ebeveynler, çocuklarını kendi üstlerine kaydederek sağlık sigortasından yararlanmalarını sağlamalıdır.
  • SGK’ya başvurulması halinde ebeveynlerin sigortalı olarak çalıştıkları kanıtlanırsa aileye emzirme parası ödenmektedir. Bu ödeme bir kez verilir.
  • Sosyal Hizmet Merkezi’ne başvuran ebeveynler, yeni doğan bebekleri için doğum yardımı alabilmektedir. SGK’lı ebeveynlere doğum veya analık parası adı altında da ödeme gerçekleştirilmektedir.
  • Çalışan anne babalar iş yerlerine bebeklerini bildirmeleri halinde asgari geçim indiriminde yararlanabilmektedir.

Yeni bebek sahibi olan kişiler yukarıdaki durumları göz önünde bulundurarak işlem yapmaları halinde ödeneklerden yararlanabilmektedir. Bu ödenekler devlet tarafından halka geri ödemesiz olarak verilmektedir.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 17:04
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Anahtar Kelimeler:
Yeni DoğanKimlik çıkarma 2020
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