Yeni doğan bebeğe nüfus cüzdanı nasıl çıkarılır?

Yeni doğan bebeklere nüfus cüzdanı çıkarmak için gerekli olan işlemler

Çocuk dünyaya getirmek zor olduğu kadar bakımı ve doğduktan sonra bilinçli ebeveynlerin yapmaları gereken pek çok işlem vardır. Bunlardan biri de nüfus cüzdanı çıkarmaktır. Yeni anne baba olmuş çiçeği bununda ebeveynlerin merak ettiği bu konu hakkında birkaç başlık altında yapılması gerekenleri hazırladık.

Yeni doğan bebeğe kimlik nasıl çıkarılır?

• Bu işlemi yapmak isteyen vatandaşlar istedikleri nüfus müdürlüğüne başvurabilmektedir. Bunun için ikamet edilen ya da bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne başvurmak gibi bir koşul bulunmamaktadır.

• Bebeğin doğduğu, şu an ikamet ettiğiniz veya bir zamandır yaşadığınız adrese en yakın olan veya herhangi bir il ya da ilçe nüfus müdürlüğüne başvurabilmektesiniz.

• Aynı zamanda bazı hastanelerde kimlik çıkarma işlemi yapılmaktadır. Böyle bir hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar olursa doğumun gerçekleştiği hastanelere böyle bir hizmetin olup olmadığını sorabilirler.

• Bu işlemi yapmak için randevu alabildiğiniz gibi randevu almadan da yapabilmeniz mümkündür.

Kimlik için randevu nereden ve nasıl alınır?

Kimlik alabilmek için sıra beklemek istemeyen vatandaşlar için randevulu bir sistem bulunmaktadır. Bu işlem için randevu almak isteyenler https://randevu.nvi.gov.tr/ linkine tıklayarak randevu alma işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Randevuya zamanında gitmek çok önemlidir çünkü Nüfus Müdürlüğü resmi sitesi alınan randevuya zamanında gidilmediği taktirde 2 ay süre için randevu almayı engeller. Eğer ki randevuya gitmeniz için herhangi bir sıkıntı olursa aldığınız randevuyu en az iki gün öncesinden iptal edilmesi gerekir.

Bazen sitelerde yoğunluk olma durumu söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda beklememek adına merkezi randevu sistemini kullanabilirsiniz. 199’u arayabilir ve kimlik randevusunu bu şekilde alabilirsiniz. Bazen sitelerde yoğunluk olma durumu söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda beklememek adına merkezi randevu sistemini kullanabilirsiniz. 199’u arayabilir ve kimlik randevusunu bu şekilde alabilirsiniz.

Başvuru kimler tarafından yapılır?

Yeni doğan bebeklerin kimlikleri ile ilgili her türlü işlem ancak ve ancak annesi ve babası ile yapılabiliyor. Birlikte gitmeleri şartı bulunmamaktadır. Anne ya da baba nüfus müdürlüklerine gidebilir veya diğer yöntemleri kullanabilirler.

Oldu ki anne ya da baba bir sebeple başvuruya gidemezlerse vekalet vererek başvuruyu yaptırabilirler. Bu durumda vekalet verilen vekil, başvuruyu yapabilmektedirler.

Kimlik kaç günde çıkıyor?

Başvuru yapıldıktan yaklaşık 10 gün içerisinde kimlik elinize ulaşabilmektedir.

Kimlik çıkarma ücreti ne kadardır?

Böyle bir durum söz konusu değildir. Kimlik çıkarmak için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmama cezası var mıdır?

Anne ya da baba en fazla 30 günde bebeklerinin kimliklerini çıkarmalıdırlar. Yurtdışında yapılan doğumlarda verilen bu süre 60 güne kadar çıkabilmektedir. Bu şartları taşımama halinde anne babalar 25 TL kadar bir ceza ödemek durumunda kalıyorlar.

Kimlik başvurusu için gerekli olan belgeler

Başvuru yapacakların yani ebeveynlerin başvuru yapmaya giderken T.C. kimlik kartlarını ve doğum yapılan hastanenin verdiği 3-4 adet halinde verilen doğum belgelerini yanlarında götürmeleri gerekir. Götürdüğünüz belgeyi yetkili kişiye verdiğiniz taktirde işleminiz gerçekleşecektir.