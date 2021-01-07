Yeni çipli yeni kimlikte seri no ve cilt no nerede yazar?

Yeni çıkan ve artık herkesin kullanması gereken çipli kimlik kartlarının önceki kimlik kartından farkı bazı bilgilere yer verilmemesidir. Bu bilgiler, cilt no, medeni hal, kimliğin veriliş nedeni, tarihi, verildiği yer, aile numarası gibi bilgilerdir. Bu doğrultuda kişi bazı işlemlerinde öneği e-devlet kullanımı gibi kimlikte bulunan bazı bilgilere gerek duyacaktır. Bu işlemler sırasında kişiden yeni kimlik kartındaki seri numara istenirse kimlikte bu bilgiye ulaşılabilir.

Çipli yeni kimlikte seri no’nun yazdığı yer

Çipli yeni kimlikte cilt no’nun yazdığı yer

Yeni kimlik kartında da seri numarası kimliğin ön yüzünde bulunmaktadır. Fotoğrafın solunda yer alan, soyad, isim, doğum tarihi bilgilerinin altında yer almaktadır. Seri numarası harf ve rakamlardan oluşmaktadır.

Yeni çıkan kimlik kartlarında cilt numarası bulunmamaktadır. Ama vatandaş gün içerisinde bu bilgiyi öğrenmek zorunda kalabiliyor. Bazı işlemlerde kişiden cilt numarası istenebiliyor. Bu gibi durumlarda cilt numarasını öğrenmek için Nüfus Müdürlüğüne gidilmesine gerek yok.

E-devlet aracılığı ile cilt numarasını öğrenebilirsiniz. İlk olarak sisteme giriş yapmalısınız. Ardından sağ üst köşede yer alan “Kimlik Bilgilerim” seçeneğine tıklayarak açılan pencereden cilt numaranızı ve bunun yanı sıra kimliğinizde bulunmayan birçok eksik bilgiyi öğrenebilirsiniz.