İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Yeni çipli yeni kimlikte seri no ve cilt no nerede yazar?

Arık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin yeni kimlik kartına geçmesi gerekmektedir. Bu yeni çipli kimlik kartlarına eskisine göre daha farklı bir biçimdedir. Haberimizde yeni çipli kimlik kartı ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız.

07 Ocak 2021 Perşembe 22:20
Yeni çipli yeni kimlikte seri no ve cilt no nerede yazar?
Takip Et:

Yeni çıkan ve artık herkesin kullanması gereken çipli kimlik kartlarının önceki kimlik kartından farkı bazı bilgilere yer verilmemesidir. Bu bilgiler, cilt no, medeni hal, kimliğin veriliş nedeni, tarihi, verildiği yer, aile numarası gibi bilgilerdir. Bu doğrultuda kişi bazı işlemlerinde öneği e-devlet kullanımı gibi kimlikte bulunan bazı bilgilere gerek duyacaktır. Bu işlemler sırasında kişiden yeni kimlik kartındaki seri numara istenirse kimlikte bu bilgiye ulaşılabilir.

Çipli yeni kimlikte seri no’nun yazdığı yer

Yeni kimlik kartında da seri numarası kimliğin ön yüzünde bulunmaktadır. Fotoğrafın solunda yer alan, soyad, isim, doğum tarihi bilgilerinin altında yer almaktadır. Seri numarası harf ve rakamlardan oluşmaktadır.

Çipli yeni kimlikte cilt no’nun yazdığı yer

Yeni çıkan kimlik kartlarında cilt numarası bulunmamaktadır. Ama vatandaş gün içerisinde bu bilgiyi öğrenmek zorunda kalabiliyor. Bazı işlemlerde kişiden cilt numarası istenebiliyor. Bu gibi durumlarda cilt numarasını öğrenmek için Nüfus Müdürlüğüne gidilmesine gerek yok.

E-devlet aracılığı ile cilt numarasını öğrenebilirsiniz. İlk olarak sisteme giriş yapmalısınız. Ardından sağ üst köşede yer alan “Kimlik Bilgilerim” seçeneğine tıklayarak açılan pencereden cilt numaranızı ve bunun yanı sıra kimliğinizde bulunmayan birçok eksik bilgiyi öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.01.2021 22:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YenikimlikSerinoCiltno
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 Ocak 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları
7 Ocak 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları
Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!
Öz kızına tecavüz eden sapkın babanın suçu DNA testi ile doğrulandı!
Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahıs taksi şoförünü yaraladı
Sakarya'da pompalıyla dehşet saçan şahıs taksi şoförünü yaraladı
Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı
Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Genç muhasebeci odasında kendisini asarak intihar etti!
Genç muhasebeci odasında kendisini asarak intihar etti!

Popüler Haberler

Yeni çipli yeni kimlikte seri no ve cilt no nerede yazar?
2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir?
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ocak 7 Perşembe
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
TC Kimlik No ile SGK emeklik tarihi sorgulama
2020 tarla parası oranları ne kadar? Çiftçi desteklemeleri dönüm başı fiyatlar
Maraşlı dizisi oyuncuları ve dizi konusu ne? Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak?
Turkcell Pasaj nedir, pasaj indirimleri neler? Turkcell Pasaj nasıl kullanım rehberi
TV8 2021 Survivor ne zaman başlayacak?
Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2021 hangileridir?
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik avantajları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.