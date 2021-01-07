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Yeni Çipli Kimlik Kartı çıktı mı? Kaç yıl geçerlilik süresi var? Yeni Kimlik kartının özellikleri neler?

2017 yılında başlayarak ve hızla üretimine devam eden yeni çipli kimlik, diğer adı ile yeni nesil nüfus cüzdanını temin etmek isteyen vatandaşlar, çipli kimlik kartlarına nasıl ulaşacakları ve yeni çipli kimlik kartı hakkında merak edilen sorular var peki nedir bu yeni çipli kimlik kartı?

07 Ocak 2021 Perşembe 10:19
Yeni Çipli Kimlik Kartı çıktı mı? Kaç yıl geçerlilik süresi var? Yeni Kimlik kartının özellikleri neler?
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Reşit olmayı beklemeden 15 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvurup, alabileceği çipli kimlik kartı   parmak izi, parmak damar izi vs. biyometrik verilerin hazırlanmasından sonra karşımıza çıkıyor. Hayatımızı kolaylaştıran bu çipli kimlik kartlarını almanın çeşitli yolları var. İlk önce başvuru nasıl yapılır? sorusunun cevabı randevu veya randevusuz da alabilirsiniz.  Nüfus müdürlükleri ya da il ya da ilçe müdürlüklerinden de başvuru yapılabilir. İşlerini beklemeden, hemen halletmek isteyen vatandaşlar için ise randevu almak için resmî sitesine https://randevu.nvi.gov.tr/  ziyaret ettikten sonra işleminizi tamamlayabilirsiniz veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ALO 199 Çağrı Merkezini arayarak ta çipli kimlik kartı için randevu alabilirsiniz.

Yeni Kimliklerin eskisinden ne farkı var?

İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü bu projede Ankara’da özel birim tarafından üretiliyor. Diğer Kimliklere göre yeni çipli kimlik kartının ilk özelliği kartın ön yüzünde Türk ve Osmanlı kültürüne ait motiflerin yer aldığı kimliklerde kültürümüzü kimliklerimizde de göstermemize yardımcı oluyor. Kimlik kartlarının renkleri ise turkuazdır.

Kimlik kredi kartlarına yakın boydur.

Güvenirliği ile dikkat çeken yeni çipli kimlik kartı dolandırıcılık, sahtekarlık gibi kötü girişimlerde koruma devreye giriyor PIN, biyometri, sertifika, şifre gibi sistemlerle kimlik korunuyor.

Uluslararası çipli kimliklerle tamamen uyumludur.

Vatandaşların defterleri pasaport kullanmasına gerek kalmadan yeni çipli kimlikte temassız pasaport vardır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 10:19
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Yeni çipli KartNüfus CüzdanıKimlik Kartı
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