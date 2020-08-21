Yeni burç yılan burcu özellikleri nelerdir? Burçların tarihleri gerçekten değişti mi? İşte NASA'ya göre yeni burçların tarihleri

Son günlerde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda burçların değiştiği yönünde iddialar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. NASA’nın yaptığı açıklamalarda burç sayısının 12 olmadığı 13 olduğu belirtilirken Astrologlar’ın konu ile ilgili açıklamaları arka arkaya geldi.

NASA tarafından yapılan açıklamalarda bildiğimiz 12 burca 1 burç daha eklendiği açıkladığı. Böylece toplam burç sayısı 13’e yükselirken astrologların açıklamaları arka arkaya geldi. NASA eksenel devinim olgusundan dolayı burçların oluştuğu takım yıldızlarının farklı konumlar alarak değiştiğini açıkladıktan sonra pek çok kişi yeni burcu araştırmaya başladı.

NASA’nın açıklamalarına bakıldığında dünyanın ekseninde yaşanan kayma nedeni ile sabit yıldızların değişmiş olduğu ve takım yıldızlarının konumlarında ki farklılıklardan dolayı yeni takım yıldızlarının bulunması olarak belirtildi.

Bilimsel araştırmalara göre dünyanın eksenin de her 72 yılda bir belirli oranlarda yaşanan yalpalanmalar nedeni ile takım yıldızlarının konumları değişmektedir. Astrolojide bu tarihler değişiklik göstermese de NASA yeni burçları ve tarihlerini açıklayarak konuya nokta koydu.

NASA’ya göre yeni burçlar ve tarihleri 2020