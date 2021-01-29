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Yeni alınan hattın açılması süresi ne kadardır, kaç günde aktif olur?

Yeni bir hat alan veya numarasını başka bir operatöre taşıyan vatandaşlar, yeni hatlarının kaç günde açılacağını merak ediyor. Peki, yeni alınan hatların açılması süresi ne kadardır? İşte detaylar...

29 Ocak 2021 Cuma 20:04
Yeni alınan hattın açılması süresi ne kadardır, kaç günde aktif olur?
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Yeni hat alan bir kişi veya numarasını farklı bir GSM şirketine taşıyan bir kişi, hattının ne zaman aktif olacağını merak ediyor. İşi acil olan vatandaşlar için bu durum daha da önem kazanıyor. Özellikle hattı hemen kulanmaya başlaması gereken kişiler, intenet üzerinden sıkça bu sorunun cevabını araştıyor. İşte bu sorunun cevabı...

 

Yeni hattın açılma süresi

 

Yeni alınan hatlar genellikle birkaç saat içinde aktif oluyor. Yani yeni aldığınız bir hattı birkaç saat sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda bu süre uzuyor ve 24 saate kadar çıkabiliyor. Bu sebeple aldığınız hat genellikle birkaç saat içinde açılır. Açılmazsa en geç ertesi gün aktif hale gelir. Faturalı ve faturasız hatlarda durum aynıdır. Yeni hattınızın açılması için, geçmiş döneme dair bir borcunuzun olmaması gerekiyor.

 

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’da hatın aktif olma süresi

 

Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone bir hat aldıysanız, genellikle birkaç saat içerisinde hattınız aktif hale gelir. Birkaç saat içerisinde aktif olmayan hatlar, en geç ertesi güne kadar aktif olur. 24 saat geçmesine rağmen hattınız aktif olmazsa, müşteri hizmetleri arayabilirsiniz veya hattı aldığınız mağazaya, şubeye giderek durumu bildirebilirsiniz.

 

Numara taşıma sonrası hat ne zaman açılır?

 

Numara taşımada hattın aktif olma süresi, yeni bir hat alımındaki süreden daha fazladır. Maksimum 4 gün süren bu süre, genellikle 2-3 gün içerisinde hallolur. 4 gün boyunca hattınız aktif olmaz ise, müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Ayrıca 4 gün içerisinde hattın aktif olmama durumunda, sözleşmeyi iptal etme hakkına sahipsiniz.



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:04
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Yeni Hat Açılma SüresiTurkcellVodafoneTürk TelekomFaturalı HatFaturasız HatTelefon Numarası
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