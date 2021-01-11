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Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı

Çanakkale’de abisinin eşini pompalı tüfekle vurarak hayatını kaybetmesine neden olan genç, abisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 22:36
Yengesini pompalıyla öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı
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Çanakkale’ye bağlı Biga ilçesine aile içi cinayet olayı yaşandı. İlçeye bağlı Turan Mahallesinde meydana gelen olayda yengesini pompalı tüfekle öldüren genç abisinin kurşunlarından kaçamadı. 

Dün gece geç saatlerde meydana gelen olayda iddialara göre M.S. (26) isimli bir kişi evlerinin önünde küfürler savurarak elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O sırada ağabeyi N.S tarafından uyarılan genç, abisinin uyarılarına öfkelenince elindeki pompalıyla abisinin evine ateş etmeye başladı.

Tüfekten çıkan saçmalar yengesi H.S.’ye isabet ederken genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.Karısının vurulduğunu gören N.S. ise evdeki tabancayı alarak kardeşi M.S'ye ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan çevredeki komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirrken kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaralanan H.S. ile M.S.’i ambulansa alarak Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan H.S. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenilirken M.S.'nin tedavisinin deavam ettiği bildirildi. Kardeşini yaralayan N.S. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürülerek sorguya alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 22:36
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleYengePompalı TüfekSilahlı Yaralama
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