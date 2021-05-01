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Yengeç haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021

İnsanlar haftalık olarak burç yorumlarını merak edip araştırmaktadır. Burç yorumları ,bazı insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Yengeç burçları, Mayısıs ayının ilk haftasında kendilerini neler beklediğini merak etmektedir. 3 Mayısıs - 9 Mayısıs tarihleri arasında Yengeç burcunu neler beklemektedir? Bu haberimizde Yengeç burcunun haftalık yorumunu sizler için derledik. İşte 3 Mayısıs-9 Mayısıs haftasının Yengeç burcu yorumu...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:11
Yengeç haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
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Yengeç burcunda önümüzdeki hafta,hassasiyet ve duygusallık ön planda olacak. Bu dönemizde tutkulu romantik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Önümzdeki hafta manyetik cazibeniz artacaktır. Ruh eşinizi ya da ruhsal partnerinizi bu çekimle kendinize çekebilirsiniz.

Önümüzdeki hafta kendinize yönelik harcamalar yapın. Hayatınızı zenginleştirecek şeyler satın almaya özen gösterin. Girişken olarak yeni projelere imza atabilirsiniz. Girişkenlik özelliğiniz önümüzdeki hafta artacak. Üretken ve yapıcı kişiliğiniz ön plana çıkacak.

Fiziksel aktivitelere başlamalısınız. Spor,dans,heykel ve egzersizi gibi fiziksel aktivitelerle uğraşabilirsiniz. Çekicilik ve karizmanız önümüzdeki haftayı flört haftası olarak değerlendirecek. Ayrıca, haklarınızı korumalı ve sevdiklerinize de sahip çıkmayı unutmayın .




Son Güncelleme: 01.05.2021 17:11
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Yengeç BurcuYengeç Burcu 3 Mayıs- 9 Mayıs Burç Yorumları
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