Yengeç burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

22-28 Şubat 2021 yengeç burcu haftalık yorumu

Haftalık yengeç burcu yorumunda bu hafta aile hayatınızda, özel hayatınızda odaklanmaktadır. Her zaman olduğundan fazla duygusal ve hassas olacaksınız.

Buzları eritmek ve yeni arkadaşlar yeni çevre sizi olumlu etkileyecektir. Güven hissedeceksiniz. Fakat daha fazla güven duygusunu yakın kişilerden, ailelerinizden almalısınız.

İşlerinizde, ailenizde daha fazla sorumluluk duygusunu hissedeceksiniz. Çarşamba gününden Pazar gününe kadar istikrarlı yol izleyeceksiniz. Bu hafta liderlik duygusunu en üst noktada yaşayabilirsiniz.

Size rehberlik konusunda akıl danışma yolunda başvuran insanlara önderlik edebilirsiniz.

