Yengeç burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021

22-28 Şubat 2021 yengeç burcu haftalık yorumu
Haftalık yengeç burcu yorumunda bu hafta aile hayatınızda, özel hayatınızda odaklanmaktadır. Her zaman olduğundan fazla duygusal ve hassas olacaksınız.
İşlerinizde, ailenizde daha fazla sorumluluk duygusunu hissedeceksiniz. Çarşamba gününden Pazar gününe kadar istikrarlı yol izleyeceksiniz. Bu hafta liderlik duygusunu en üst noktada yaşayabilirsiniz.
Size rehberlik konusunda akıl danışma yolunda başvuran insanlara önderlik edebilirsiniz.
Son Güncelleme: 21.02.2021 12:48