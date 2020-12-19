Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Yengeç burçları 21-27 Aralık haftalık burç yorumlarını merak ediyor. Yengeç burçları için bu hafta yatırım ve maddi konular ağırlık geçecek.
Kişisel olarak ise ikili ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Özellikle size karşı olumlu tavrınızı suiistimal etmek isteyecek kişilere tavrınızı net bir şekilde göstermelisiniz. Bu durum sizin için zor olsa da ilerleyen günlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına bu durumlara karşı tavrınız net olmalı.
Hafta sonu ise heyecanlı günler sizi bekliyor olabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda yeni aktivitelere başlayabilir ve bu durumdan çok hoşlanabilirsiniz. Planlarınızda küçük esneklikler yapabilir ve yeniliklere açık olmalısınız.
Son Güncelleme: 19.12.2020 20:27