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Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık burç yorumları merak ediliyor. Yengeç burçlarını 21-27 Aralık tarihlerinde maddi konularda ve ikili ilişkilerde zorlu bir süreç bekliyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:27
Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
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Yengeç burçları 21-27 Aralık haftalık burç yorumlarını merak ediyor. Yengeç burçları için bu hafta yatırım ve maddi konular ağırlık geçecek.

Özellikle haftanın ilk günü ve Perşembe günü arasında güven ve duygularda yoğunluk artacak. Perşembe gününden sonra ise iş ve maddi konular gündem gelecek. Bu konulara duygularınızla değil, mantığınızla bakıp, buna göre plan yapmalısınız.

Kişisel olarak ise ikili ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Özellikle size karşı olumlu tavrınızı suiistimal etmek isteyecek kişilere tavrınızı net bir şekilde göstermelisiniz. Bu durum sizin için zor olsa da ilerleyen günlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına bu durumlara karşı tavrınız net olmalı.

Hafta sonu ise heyecanlı günler sizi bekliyor olabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda yeni aktivitelere başlayabilir ve bu durumdan çok hoşlanabilirsiniz. Planlarınızda küçük esneklikler yapabilir ve yeniliklere açık olmalısınız.



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:27
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