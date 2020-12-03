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Yemeksepeti restoran kaydı nasıl yapılır? Yemeksepeti'nde üye iş yeri olmanın avantajları

Koronavirüs nedeniyle restoranlar online sipariş şeklinde hizmet vermeye başladı. Restoran sahipleri Yemeksepeti restoran kaydı nasıl yapılır, Yemeksepeti’nde üye iş yeri olmanın avantajları nelerdir sorularını araştırmaya başladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 17:55
Yemeksepeti restoran kaydı nasıl yapılır? Yemeksepeti'nde üye iş yeri olmanın avantajları
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Koronavirüs salgını sürecinde yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar arasında restoranların yalnızca online siparişler ile hizmet vermesine karar verildi. Söz konusu kararın ardından restoran sahipleri online sipariş uygulaması Yemek Sepeti’nin geliştirdiği Yemek Sepeti Restoran uygulamasına nasıl üye olacaklarını araştırmaya başladı.

Yemek Sepeti 2000 yılında kurulmuş ve Türkiye’de 69 şehir ve Kıbrıs’ta 14 milyon kullanıcı tarafından kullanılan online sipariş uygulamasıdır. Yemek Sepeti şuanda 25.000’den fazla restoranla çalışmaktadır.

Yemek Sepeti uygulamasına nasıl üye iş yeri olunur?

Fiziki olarak bir işletme herhangi bir ücret ödemeden Yemek Sepeti’ne üye olmaktadır. Kaydolmak için Yemek Sepeti Portakal sitesi üzerinden giriş yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerinde işletmenin tabela görseli, ürün fiyatlandırmasına ilişkin belge, restorana ödeme yapılması için IBAN bilgisinin girilmesi gerekmektedir.

İstenen şartlar tamamlandıktan 10 gün sonra hesap aktif edilir ve kullanıma açık hale getirilir. Yemek Sepeti uygulamasında alkol ve sigara dışındaki ürünlerin satışı yapılmaktadır.

Yemek Sepeti üyesi olan iş yerlerinin avantajları

Online uygulamaların yaygınlaşması, dijitalleşen dünyada çevrimiçi satışlar artmaya başladı. Online dünyada uzak kalmak özellikle pandemi sürecinde sakıncalıdır. Bu durumların dışında Yemek Sepeti’nin üyelerine sunduğu avantajlar şunlardır;

İşletme prosedürü sayesinde üye olurken ve üyelikten çıkarken herhangi bir ücret ödenmez. Ayrıca Yemek Sepeti’nin güvenilirliği sayesinde müşteri sayısı da artmaktadır.

Kolay takip işlemi sayesinde restoranınız binlerce kişi tarafından tanınabilir ve bir sorun yaşanması halinde uygulamanın teknik ekibinden destek alınabilir.

Kurye hizmeti sayesinde paket servisi olmayan restoranlara kurye hizmeti desteği sağlanmaktadır.

Üniversite öğrencileri için ise uygulamanın kolay ulaşılabilirliği sayesinde öğrenci profili müşterilere ulaşma şansı daha yüksek olacaktır.

Müşteri geri bildirimi özelliği ile siparişlerinizin yüksek not alması durumunda site içerisinde restoran en üstlerde çıkar ve müşteri bulmak çok kolaylaşır. Olumsuz bir durumun olması halinde ise yapılan yanlışların düzeltilerek müşteri kaybı en aza iner.

Online ödeme işlemi sayesinde müşterilere farklı ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde kartla ödeme yapmak isteyenlerin sayısı da giderek artmıştır.

Reklamlar sayesinde de restoranın bilinirliği, daha da artmaktadır.

Yemek Sepeti’ne üye olan iş yerlerinin dezavantajları

Yemek Sepeti’nin birçok avantajı bulunurken, bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar dezavantajlar şunlardır;

Komisyon bedeli ve zorunlu jokerler restoranın kazancından eksi gider oluşturur. Yemek Sepeti iş ortaklarından %12’lik bir komisyon bedeli alır. Ayrıca yapılan anlaşmalar gereği Yemek Sepeti kullanıcılarına ücretsiz sipariş hakkı sunduğu jokerler sunar. Bu Zorunlu Joker nedeniyle restoran sahibi her haftanın 3 günü 3 kişiye %50 indirim yapmaktadır.

Canlı destek ve iletişim sorunları da restoran ve müşteri arasında tam ve sağlıklı bir iletişim oluşmasında sorun olabiliyor.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 17:55
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