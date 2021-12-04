Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?

Yemekhanelerde servis işçisi olarak çalışan kişilerin yaptıkları iş ve aldıkları ücret merak ediliyor. Peki, yemekhane servis işçisi ne iş yapar? Yemekhane servis işçisi maaşları ne kadar? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizin devamında...

Yemekhane servis işçileri ne iş yapıyar?

Yemekhanelerde servis işçisi olarak çalışan kişiler, yemek salonu ile yemekhane mutfağının devamlı bir şekilde temizliği ile uğraşan, mutfaklara gelen malzemeleri taşıyan ve aşçılardan alınan görevleri yaparak yemekleri servise hazır hale getiren kişilerdir.

Yemekhane servis işçisi maaşları ne kadardır? 2021 güncel maaş ücretleri

Yemekhanelerde servis işçisi olarak çalışan kişilerin her ay aldıkları maaş ortalama 3260 TL. Yemekhanelerde servis işçisi olarak çalışan kişilerin minimum aldıkları maaş 2.826 TL olurken, bu ücret maksimum 4870 TL. Bu ücretler karşılığında yemekhanelerde çalışmayı isteyen kişiler İŞKUR'un yemekhane servis işçi iş ilanlarına bakarak, bu doğrultuda kariyerlerini planlayabilirler.

Yemekhanelerde servis işçisi olmak için hangi bölüm okunmalı? Eğitim düzeyi ne olmalı?

Yemekhanelerde servis işçisi olarak çalışmak isteyen kişilerin en az eğitim düzeylerinin okur yazar düzeyinde olması gerekiyor.

Yemekhane servis işçilerinin yaptığı iş nedir?

Yemekhanelerde servis işçisi olarak çalışan kişiler, işletmedeki genel çalışma şartlarına göre, araç, gereç ve ekipmanları etkin olarak kullanıp, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ile kalite gereklerine uygun bir şekilde;

- Yemek Salonu ve Yemekhane Mutfağının daimi olarak temizliğini yapmak,

- Mutfağa gelen malzemeleri taşımak ve aşçıların vereceği diğer görevleri yapmak,

- Günlük çıkan bulaşıkları zamanında hijyen kurallarına uygun bir şekilde ve malzemelere

zarar vermeden yıkamak,

- Kullanılacak malzemeleri kurulayarak servise hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yemekhanelerde görevli servis işçilerinin meslek ana grupları nedir?

Nitelik gerekmeyen meslek dalı

Meslek alt ana grupları nedir?

Yiyecek hazırlamaya yardım eden kişiler

Meslek grupları nedir?

Yiyecek hazırlamaya yardım eden kişiler

Meslek birim grupları nedir?

Mutfak yardımcısı

Yemekhane servis işçilerinin meslek kodları nedir?

Türk Meslekler Sözlüğüne göre yemekhane servis işçilerinin meslek kodları 9412.09 şeklinde belirlendi.