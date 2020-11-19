Yemek yerken kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Hilmican Yıldırım çlıştığı fabrikanın yemekhanesnde yemek yerken aniden fenalaştı kalp krizi geçirdiği belirlenen genç yere yığılıp kaldı.

Bir anda ne olduğunu anlayamayan iş arkadaşları hemen 112 acil yardımı arayarak yardım istedi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran gence olay yerinde kalp masajı yaparak müdahale ettiler.Daha sonra genç adam ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hilmican Yıldırım adlı gençe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldırım yaşam savaşını kaybederek yaşama veda etti.Öte yandan Yıldırım'a yapılan covid-19 testinin ise pozitif çıktığ öğrenildi. Genç adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken burada kesin ölüm nedeniin belli olması bekleniliyor.