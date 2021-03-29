Yemek Sepeti, ülkemizin ve tüm dünyanın en büyük online yemek siteleri arasında yer almaktadır. Türkiye’nin ve dünyanın en büyük online yemek sitelerinden biri olan Yemek Sepeti son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Yakın zamanda çöken Yemek Sepeti kullanıcılarını tedirgin etti. Vatandaşlarımız Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir sorusunun yanıtlarını arıyor.

Yemek Sepeti, 2001 yılında kuruldu. Geçtiğimiz günlerde Yemek Sepeti, hackerlar tarafından hacklendi. Bundan dolayı Yemek Sepeti kullanıcıları endişe duymaya başladı.

Yemek Sepeti Üyeliği İptali

Yemek Sepeti hesabınızı silmek istiyorsanız, sisteme girdikten sonra iletişim formunu doldurun.

Yemek Sepeti 0 (212) 359 18 00 numaralı hattı arayarak hesabınızı iptal etmeyi talep edebilirsiniz.

info@yemeksepeti.com adlı mail adresine hesap silme talebinizi yazılı olarak iletebilirsiniz.

Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın Kimdir?

Nevzat Aydın, 1976 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bursa’da öğrenimini tamamladıktan sonra üniversite için Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Sonrasında ABD’de bulunan silikon vadisinde University of San Francisco bünyesinde MBA eğitimleri aldı. E-ticaret alanındaki gelişmeleri yakından takip etti. Sonrasında Yemek Sepeti’ni kurdu.

Kendisi Galata Business Angels Kurucu Üyesi ve TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu Üyesi olarak yaşamını sürdürüyor. Daha önce 2004 ve 2005 yılında En İyi Web Sitesi ödülünün sahibi oldu. Şimdiye kadar birçok ödül aldı.