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Yemek duası nasıl okunur? Yemek duasının Türkçe, Arapça okunuşu

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte iftarlardan sonra Müslüman aleminin çok yaptığı yemek duası, Allah’a şükretmek için yapılan dualar arsında yer alıyor. Birçok kişi farklı ve yeni yemek duaları ararken sizler için yemek duası hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:31
Yemek duası nasıl okunur? Yemek duasının Türkçe, Arapça okunuşu
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Yemek duaları birçok kişi tarafından Arapça olarak okurken genel olarak Türkçe okuyan kişilerde bulunmaktadır. Alimler ise yemek duasının Türkçe okunmasında bir zararın olmadığını söylüyor. Müminlerin duaları hangi  niyet ve amaç ile okudukları önemliyken tüm dualar hikmetlidir. Yemek duası genellikle evin büyüğü  veya küçüğü tarafından okunurken yemeklerden sonra, kalabalık  ortamlardan sonra mutlaka okunmaktadır. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte birçok kişi yemek dualarını araştırırken içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden kaynaklı sevdiklerimiz ile birlikte kalabalık sofralarda buluşamayacağız. Aileler yemek dualarını kendi içinde yaparken Türkçe yemek dualarını araştırıyor.

Yemek duası Arapça okunuşu; Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimînElhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin Kaynak: Yemek duası nasıl okunur? Yemek duasının Türkçe, Arapça okunuşu ve tefsiri

Yemek duası Türkçe okunuşu şu şekildedir:"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

 “Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. Kaynak: Yemek duası nasıl okunur? Yemek duasının Türkçe, Arapça okunuşu ve tefsiri...

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 20:31
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Anahtar Kelimeler:
Yemek DuasıTürkçeArapça
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