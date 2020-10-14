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Yedek subay ve astsubay olabilmek için aranan şartlar nelerdir?

Üniversite derecelerini, önlisans derecelerini ve yüksek lisans derecelerini tamamlamış olanlar yedek subay veya yedek astsubay olarak görev yapabilir. Yedek subaylar ile astsubaylar 12 ay hizmet verirken, aynı zamanda sabit bir aylık maaş alırlar. Ancak, bazı kişiler yedek subay veya astsubay olarak görev yapamaz. Yedek subay ve yedek astsubay olmak için aranan koşullara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 21:53
Yedek subay ve astsubay olabilmek için aranan şartlar nelerdir?
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Kimler Yedek Subay Veya Yedek Astsubay Olamaz?

Ön lisans eğitimini bitirenler yedek astsubay olarak atanabilirler. Yedek astsubay olarak kaydedilenler,  astsubay rütbesini alacak ve zorunlu askerlik hizmetlerini 12 ay içinde tamamlayacak. Üniversite ve yüksek lisans eğitimi almış ve yedek subay olma hakkına sahip olanlar ise asteğmenlik yapabilirler. Yedek subaylar ve astsubayların maaşı yaklaşık olarak 5.000 Türk lirasıdır ve genellikle sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında iş başı yapmaktadırlar. Aynı zamanda hafta sonları ve resmi tatil yapabilir. Tüm bunlara ek olarak sendika ve faaliyetlerine göre ayda 3 - 4 defa, her seferinde 24 saat görev yapmaktadır.

Aşağıda belirttiğimiz suçları işlemiş olan kişi yedek subay / astsubay olamaz:

  • Taksir suçlarından dolayı verilen cezaların haricinde ölüm, ağır hapis, bir yıldan uzun süre hapis cezası ile hükümlü olunması,
  • Devlet aleyhine karşı işlenen suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, yalanlı iflas gibi yüz kızartacak ya da şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan, istimal ve istihlak kaçakçılığı haricinde yapılan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda hile yapma, Devlet sırrını açığa çıkarmak suçlarından en az birinden hükümlü duruma düşmüşse.


Ülkeye ve ülkeye karşı suç işlemek, utanç verici suçlar siciline sahip olmak ve halk arasında popüler olmayan işlerde bulunmak yedek subay / astsubay olamaz. Orduda kıdemli subay olarak görev yapacak kişiler önceden kontrol edilmektedir.

Yedek Subay Ve Astsubay Olmaya Engel Olan Durumlar

Yedek subay / astsubay olarak zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken derece, lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olan kişiler, aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlar kıdemli subay olarak görev yapmalarına engel olur:

  • Kamu hizmetlerinden men edilenler ve idari kararlarla işten atılanlar,
  • Yedek subay veya yedek astsubaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli nedenlerle ihraç edilenler veya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından mahkeme kararı veya mahkumiyetle ihraç edilenler.
  • Disiplin ve ahlaki koşullar nedeniyle yedek subay ya da yedek subay olarak görev yapmaya uygun olmayanlar,
  • Yedek subay ya da yedek astsubayların eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlamayanlar,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından disiplin veya manevi nedenlerle ihraç edilenler,
  • Subay, astsubay, profesyonel çavuş, sözleşmeli subay veya asker olarak görev yapmadan önce askerlik hizmetini tamamlayanlar veya haklarındaki mahkeme kararı veya mahkumiyetle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihraç edilenler Askerlik hizmetini asker olarak tamamlayanlar.


Son Güncelleme: 14.10.2020 21:53
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Anahtar Kelimeler:
SubayAstsubay
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