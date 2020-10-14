Yedek subay ve astsubay olabilmek için aranan şartlar nelerdir?

Kimler Yedek Subay Veya Yedek Astsubay Olamaz?

Ön lisans eğitimini bitirenler yedek astsubay olarak atanabilirler. Yedek astsubay olarak kaydedilenler, astsubay rütbesini alacak ve zorunlu askerlik hizmetlerini 12 ay içinde tamamlayacak. Üniversite ve yüksek lisans eğitimi almış ve yedek subay olma hakkına sahip olanlar ise asteğmenlik yapabilirler. Yedek subaylar ve astsubayların maaşı yaklaşık olarak 5.000 Türk lirasıdır ve genellikle sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında iş başı yapmaktadırlar. Aynı zamanda hafta sonları ve resmi tatil yapabilir. Tüm bunlara ek olarak sendika ve faaliyetlerine göre ayda 3 - 4 defa, her seferinde 24 saat görev yapmaktadır.

Aşağıda belirttiğimiz suçları işlemiş olan kişi yedek subay / astsubay olamaz:

Taksir suçlarından dolayı verilen cezaların haricinde ölüm, ağır hapis, bir yıldan uzun süre hapis cezası ile hükümlü olunması,

Devlet aleyhine karşı işlenen suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, yalanlı iflas gibi yüz kızartacak ya da şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan, istimal ve istihlak kaçakçılığı haricinde yapılan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda hile yapma, Devlet sırrını açığa çıkarmak suçlarından en az birinden hükümlü duruma düşmüşse.

Ülkeye ve ülkeye karşı suç işlemek, utanç verici suçlar siciline sahip olmak ve halk arasında popüler olmayan işlerde bulunmak yedek subay / astsubay olamaz. Orduda kıdemli subay olarak görev yapacak kişiler önceden kontrol edilmektedir.

Yedek Subay Ve Astsubay Olmaya Engel Olan Durumlar

Yedek subay / astsubay olarak zorunlu askerlik hizmetini yerine getirirken derece, lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olan kişiler, aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlar kıdemli subay olarak görev yapmalarına engel olur: