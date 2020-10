Yedek Astsubayların maaşları ne kadar? Astsubay olabilmek için gerekli koşullar nedir?

Yedek subay olarak askerlik yapmak isteyenler devletten maaş alıyor. Yedek subayın 2020'deki maaşı, görevdeki astsubayın maaşı ile hemen hemen aynıdır ve maaş, işe alım ile ödenecektir.

2020 Yedek Astsubay Maaşı Ne Kadar?

Askerlik sistemindeki değişikliklerle birlikte her yıl binlerce kişi yedek subay olmak için başvuruyor. Yedek subay veya subay olmak isteyenlerin on iki ay süreyle askerlik hizmetlerine devam etmeleri gerekmektedir. Bu insanlar ordunun her alanında çalışabilir ve ayrıca başka yerlerde sivil hayatla meşgul olabilirler. Tüm bunlara ek olarak ön lisans veya lisans derecesine sahip olup yedek subay / subay yardımcısı olmak istemeyenler altı ay orduda görev yapabilirler ve hizmet süresi sona erer.

Yedek subay işe alma biriminde olduğu sürece maaş alamaz veya dışarı çıkamaz. Yeni atölye çalışmasının bitmesiyle maaşını almaya başladı ve mesai bitiminde eve gidebilir. Genellikle saat 08: 00'den itibaren çalışma saat 17: 00'de biter, ancak bazı durumlarda çalışma saatleri daha uzun olabilir. Ek olarak, yedek subaylar ve memurlar ayda en az iki veya üç kez izlemelidir. Vardiya süresi 24 saattir Sendikanın faaliyet planına göre, vardiya bitiminden sonra 24 saatlik bir mola veya yeniden çalışmaya izin verilmektedir.

Yedek subayların 2020 yılı maaşı 5.000 Türk Lirasıdır. Aynı zamanda doğu bölgesinde askerlik yapanlar terör tazminatı alabilirler. Teröristlerin tazminatı 1.000-1.500 TL civarında. Ancak KKTC'de veya yurtdışında askerlik yapanlar daha yüksek maaş alıyor ve iki katına çıkarılabiliyor.

Nasıl Yedek Astsubay Olunur?

Üniversite veya yüksek lisans derecesine sahip kişiler yedek subay veya astsubay olarak asker gönderebilir. İşe alım döneminin başlamasıyla yedek memurlardan da başvurular alınmış ve ihtiyaç duyulan memur sayıları belirlenmiştir. TSK'nın ihtiyacına göre her dönem belirli sayıda yedek astsubay göreve başlayabilir.

Bilgisayar ortamında kimlerin yedek, vekil veya özel pozisyon başlatabileceğini belirleyin. Çok fazla başvuru olması durumunda rezerv için başvuran astsubay, özel sıfatla askerlik görevini yerine getirecek; daha az başvuru gerekiyorsa, askere başvuran yedek / astsubay olarak değerlendirilebilir.