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Yazılımcıya dava şoku! Hesabına gelen para yüzünden mahkemelik oldu

Mesut Aylar isimli yazılım şirketi sahibi, müşteri sandığı bir kişinin hesabına gönderdiği para yüzünden kendisine dava açıldığını öğrendi. Dolandırıcıların tuzağına düştüğünü ifade eden Haylar, sokağa bile çıkmaya korktuğunu söyledi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:52
Yazılımcıya dava şoku! Hesabına gelen para yüzünden mahkemelik oldu
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Herkesi şaşkına çeviren olay geçtiğimiz aylarda İstanbul'da meydana geldi. Maltepe ilçesinde yazılım şirketi sahibi dolandırıcıların hesabına gönderdiği para yüzünden mahkemelik oldu. Mesut Aylar isimli yazılımcı, mağduriyetini ispat edemediği için sanık konumuna düştü.

İddiaya göre, ikinci el ürünlerin satıldığı bir sitede cep telefonu için anlaşan taraflardan alıcı olan telefonun ücretini karşı tarafa banka hesabı yoluyla iletti fakat paranın gönderilmesine rağmen satıcı cep telefonunu alıcıya göndermedi. Alıcı taraf durumu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçeyle mahkemeye taşıdı. O sırada cep telefonu satıcısı hesabına gelen 2 bin 500 TL'yi farklı şahısların hesabına aktardı. Üçüncü şahıs olarak paranın aktarıldığı kişilerden bir ise yazılımcı Mesut Aylar oldu. Haylar'a aktarılan paranın açıklaması olarak ta yaptığı yazılım hizmeti olarak belirtilerek elektronik para sistemi üzerinden yapıldı.

Cep telefonu satıcısının kendisini dolandırdığını belirterek dava açan şahsın şikayeti üzerine paranın aktarıldığı hesapların takibe alınması üzerine yazılım firması sahibi Mesut Aylar paranın aktarıldığı hesaplardan biri olduğu anlaşıldı. Aylar bu durumda mahkemede 'sanık' konumuna düştü.

Hakkında açılan davayı öğrenen ve bu durum karşısında şok olan Mesut Aylar, yaşadıklarını anlatırken ilk kez böyle bir şeyin başına geldiğini belirterek kendisine parayı gönderen şahsın bilgilerine de ulaşamadıklarını kaydetti. Davalı olarak görünen Aydar, kendisinin de dolandırıldığını ifade ederek "Evden çıkmaya korkuyorum. Sokakta polis görünce beni almaya geldiler sanıyorum Bu olay psikolojimi bozdu" diye konuştu.



Son Güncelleme: 18.01.2021 15:52
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Anahtar Kelimeler:
HesapMesut AydarDolandırıcılıkPara
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